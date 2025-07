La via entre Terrassa i Viladecavalls, enllestida aquest any

Terrassa i Viladecavalls estaran connectades abans que acabi l’any per un itinerari pedalable i per a vianants d’uns tres quilòmetres, aprofitant el corredor de l’antic traçat de la C-58. El projecte, que s’inscriu dins l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025, permetrà fomentar la mobilitat activa i sostenible entre els dos municipis i donarà servei a desplaçaments quotidians amb garanties de seguretat.

La Junta de Govern de Terrassa va aprovar ahir el conveni de cessió del nou vial, que passarà a ser de titularitat municipal. L’actuació ha estat finançada per la Generalitat amb un pressupost de 2,5 milions d’euros, a càrrec dels fons europeus Next Generation. “La finalitat és que sigui una alternativa a la mobilitat entre ambdós municipis, que dona resposta a la mobilitat urbana quotidiana d’una manera activa i sostenible i amb condicions de seguretat”, ha assenyalat el tinent d’alcalde de Territori i regidor de Mobilitat, Xavier Cardona.

El nou carril bici s’integrarà a la xarxa de vies pedalables de Terrassa i unirà el barri del Roc Blanc amb diversos nuclis de Viladecavalls, com Can Trias, Sant Miquel de Guanteres i el nucli antic. A més, donarà accés a punts estratègics com l’estació de tren i l’institut de Viladecavalls, així com als polígons industrials de l’entorn.

El recorregut

L’itinerari comença a l’estació de tren de Viladecavalls, on s’ha executat un nou tram fins a connectar amb el traçat de l’antiga C-58. Des d’allà, travessa el vial d’accés a l’estació mitjançant dos passos de vianants i ciclistes, i continua cap al polígon de Can Trias a través d’un pas inferior. Al llarg del recorregut, la via es configura amb diferents tipologies: des d’un camí segregat amb barrera New Jersey fins a una vorera-bici entre rotondes, o trams de rampa de nova construcció com la que connecta amb la carretera d’Olesa i el carrer Rafael de Campalans, dins el terme municipal de Terrassa.

Millores de retruc

A més, el projecte inclou la millora del camí de Can Mitjans i del pas inferior sota la C-16, facilitant així la connexió directa amb l’institut de Viladecavalls. També es preveu una connexió pacificada amb la trama urbana de Viladecavalls, seguint el camí de l’estació en convivència amb el trànsit rodat.

La nova via neix de l’oportunitat creada pel canvi d’escenari viari a la zona: la posada en marxa de la B-40 i el seu enllaç amb la C-16 ha desplaçat el trànsit de llarg recorregut i ha alliberat l’antic traçat de la C-58, que ara es reconfigura com a infraestructura al servei de la mobilitat local.