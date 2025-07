Durant el matí de dijous, 17 de juliol, la Guàrdia Civil va dur a terme un operatiu en una nau industrial del carrer Libra, al polígon de Can Parellada de Terrassa. L’actuació va comptar amb la participació d’agents del servei de Duanes i la cooperació de la Policia Municipal de Terrassa. Segons fonts policials, l’operació s’emmarca dins d’una investigació relacionada amb la delinqüència organitzada i el tràfic de drogues. El dispositiu va consistir en un registre a l’interior de la nau, on es va desplegar un ampli nombre d’efectius.

Testimonis presents a la zona van assegurar que, com a resultat de l’operatiu, es van produir almenys dues detencions. Aquesta dada ha estat confirmada per fonts de la Guàrdia Civil, que han informat que hi va haver persones detingudes, tot i que no s’han ofert més detalls sobre el nombre exacte ni sobre els indicis recollits durant l’actuació. L’operació forma part d’una investigació en curs.