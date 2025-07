Terrassa té 3.400 escocells buits: es plantaran 350 arbres, però l’oposició en demana més

Als carrers de Terrassa falten 3.400 arbres. Així ho ha denunciat l’oposició durant el ple municipal d’aquest divendres al matí, en el debat sobre la modificació del contracte de manteniment d’arbres i espais verds.

El canvi, aprovat al ple, permetrà a l’empresa adjudicatària Natural i Els Jardins S.L. incrementar el nombre de replantacions anuals.

Segons la regidora de Manteniment de la Via Pública, Montserrat Alba, l’ampliació suposarà “la incorporació de 300 arbres nous, a banda dels 50 ja previstos, i inclou el reg amb camió cisterna necessari per garantir-ne la supervivència durant els mesos més calorosos”. L’actuació es completarà abans de final d’any i suposarà una despesa de 290.306 euros (IVA inclòs) per al 2025.

Des d’ERC, el regidor Pep Forn ha celebrat l’increment, però l’ha considerat clarament insuficient: “És positiu passar de 50 a 350 arbres replantats a l’any, però no n’hi ha prou. Si cada any moren 300 arbres per sequera i només se’n replanten 50 de nous en termes reals, trigarem 68 anys a omplir tots els escocells buits”. Forn també ha recordat el compromís de l’equip de govern amb un pla de verd urbà que “no sabem com avança”.

El republicà ha defensat la urgència d’actuar: “La crisi climàtica ja és aquí i la calor mata. Calen més recursos i més rapidesa”.

En la mateixa línia s’ha expressat Marc Armengol (PSC), qui ha detallat que “en els darrers tres anys han mort 1.440 arbres per sequera i estrès hídric”.

Aquests dos grups de l'oposició han votat a favor de la modificació, però han reclamat un pla més ambiciós i àgil per reverdir la ciutat.

María Carmen Vaya (PP) ha justificat l’abstenció del seu grup per la manca de claredat en el cost de l’actuació.

La gestió directa de la grua i el CAAD

A banda del debat sobre els arbres, el ple municipal ha aprovat que el servei de retirada de vehicles amb grua passi a ser de gestió directa per part de l’Ajuntament. Així ho ha defensat el tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, que ha explicat que la internalització del servei es farà efectiva abans que acabi l’any.

També s’ha acordat inicialment per unanimitat que el consistori assumeixi directament la gestió del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics (CAAD) i els serveis vinculats al benestar animal. El regidor responsable, Noel Duque, ha destacat que aquest canvi permetrà adaptar-se a les exigències de la nova llei de Benestar Animal i garantir una millor atenció als animals de companyia.

A proposta d'ERC i PSC, l'executiu local s'ha compromès a revisar el funcionament d'ambdós serveis després del primer any.

D'altra banda, el ple ha aprovat inicialment, també per unanimitat, el Pla Especial Urbanístic de l’Hospital Universitari de Terrassa, que preveu ampliar les instal·lacions, millorar els accessos i incrementar les places d’aparcament.