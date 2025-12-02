Esgotats tots els vals de descompte de "Terrassa Val Molt" per aquest Nadal 2025

La campanya "Terrassa Val Molt" ha estat, un any més, un total èxit i en menys de dues hores s'han esgotat els 57.600 vals de descompte. La segona remesa de vals, disponibles des de les 16 hores, s'ha exhaurit encara més ràpid que la del matí, en només 35 minuts. La primera remesa ho havia fet en poc menys d'una hora. Per al moment, es descarta la posada a la venda de més vals.
Una campanya per promoure el comerç local
Els vals disponibles eren de 5 i 10 euros, i es podien comprar per la meitat del seu valor. Això permet als compradors obtenir fins a 60 euros per gastar als comerços locals, pagant només 30.
Enguany, la venda dels 57.600 vals es feia exclusivament en línia, a través del portal web terrassavalmolt.com, amb dues franges horàries: a les 9 hores i a les 16 hores. Pel que fa als comerços, poden adherir-se a la campanya des del 21 de novembre i fins al darrer dia. L’objectiu és superar els 313 establiments participants de l’any passat.
Durant l’edició de 2024, la major part dels vals es van bescanviar a establiments d’alimentació (19,90%), seguits de les botigues de moda (15,60%), llibreries (13,50%) i sabateries (10,80%).
Els vals adquirits es podran utilitzar de manera immediata i seran vàlids durant tota la campanya comercial de Nadal i Reis, ja que la iniciativa finalitza el 12 de gener. Amb aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Terrassa i la Cambra de Comerç, es preveu una injecció econòmica directa molt significativa per al teixit comercial local, consolidant el "Terrassa Val Molt" en la seva cinquena edició com una eina clau per incentivar la compra de proximitat i alleujar la despesa de les famílies terrassenques en unes dates tan assenyalades.