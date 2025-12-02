El col·legi que forma els futurs Xavi Coral: "La SantLlo TV és escola"

“
Silenci... Previnguts... En directe!”. És fàcilment el que pot sentir-se els instants previs de qualsevol plató audiovisual de les grans cadenes del territori. Ara bé, aquesta història no es desenvolupa a TV3 ni Televisió Espanyola... Parlem d’un plató televisiu molt més pròxim i proper, fet funcionar per persones que us podeu trobar a peu de carrer.
L’
escola Sant Llorenç del Munt elabora, des de fa 12 anys, un per a acostar l’actualitat informativa del centre a tota la comunitat educativa, a través de YouTube. Sota el nom de “ programa televisiu amb mitjans propis SantLlo TV” el projecte neix gairebé de manera orgànica, gràcies a un professor, en Juanjo, que va portar la idea d’implementar un programa de televisió en directe dins l’escola.
Eva Suárez, directora del centre, explica que la proposta va néixer de “veure la necessitat que hi havia per tal que els infants practiquessin l’ expressió oral i el català”, ja que molts alumnes no parlen entre ells català al pati, ni a fora de l’escola. i calia un projecte que els motivés i engresqués a fer-ho. Aquest programa permet, segons Suárez, “motivar les famílies perquè poden veure’l des de casa i així també practiquen català”.
Col·locació i comprovació de micròfons
Nebridi Aróztegui
Des d’un inici modest, amb un espai improvisat i equips senzills, el projecte ha evolucionat fins a l’actualitat, on compta amb un
plató i un muntatge propi, que dona resposta a la mateixa necessitat pedagògica: treballar l’expressió oral en un entorn real, en directe. La directora destaca que abans d’aparèixer a càmera hi ha “un treball previ des de l’aula, on s’ha sistematitzat com treballem l’expressió oral”, i que els propis alumnes es fan avaluacions mútuament i amb els docents, tot quedant gravat com a evidència de l’aprenentatge i de les possibles millores. Aquest procés suposa un aprenentatge molt complet que inclou “un treball en equip entre els nens i els docents, que s’han d’organitzar per les seccions, els torns i la preparació dels continguts”.
Llengua... I superació personal
SantLlo TV no només treballa aspectes lingüístics i digitals, sinó que exerceix un paper fonamental en el desenvolupament de
competències socials dels infants. Segons Àlex Navarro, coordinador digital del centre i un dels docents implicats, més enllà de l’ús del català, “es treballen molts temes de la pròpia persona, a nivell d’autoestima, de seguretat, de confiança”.
Navarro recorda el cas d’una alumna que inicialment patia un “pànic escènic increïble” fins i tot per fer presentacions a classe, i com la participació en el programa li ha ajudat a guanyar confiança progressivament, “ara ja és igual que sigui a l’aula amb els meus companys o que sigui al plató de SantLlo TV”. Aquest creixement personal i maduració natural són elements claus que el projecte impulsa en els alumnes.
Miquel López és també coordinador del projecte, i ell posa èmfasi en l’augment de l’empatia que es desenvolupa entre els infants durant la realització del programa. Destaca que “es nota que estan nerviosos i nervioses, es posen en el lloc de la persona que sortirà i ho respecten”, i que es generen dinàmiques de suport i ajuda mútua. A més, López assenyala que el fet de “participar a SantLlo TV fomenta un fort sentiment de pertinença a l’escola, ja que la “SantLlo” és escola”, i sortir al programa els fa sentir part activa i orgullosa d’aquest projecte comú. L’estructura del programa
Aquest sentiment de pertinença que comentava Miquel López es reforça amb activitats concretes dins del mateix programa, com per exemple amb la secció “La finestra d’art”. Es tracta d’un dels plats forts de SantLlo TV, on l’alumnat participa en un concurs de dibuix, replicant-ne un que es mostra en cada episodi. El procés culmina amb l’elecció dels guanyadors i la posterior celebració dels seus companys de classe, “Quan s’anuncia el nom del guanyador, hi ha un esclat d’alegria, refermant la idea de pertinença i de cohesió”, afegeix Àlex Navarro.
Maquillatge previ a la sala d`atrezzo
Nebridi Aróztegui
El programa sempre comença amb un repàs de les notícies importants, totes seleccionades en funció del que creuen els estudiants que pot interessar a la resta de l’escola, i una predicció del temps en anglès. Ja són dues les llengües que reforcen, en poc menys d’una hora d’informatiu. Al llarg del programa, hi ha diverses seccions divulgatives com un joc d’endevinar països, o l’endevinalla d’un personatge misteriós. Tot plegat, amb l’acompanyament meticulós de les mestres responsables d’atrezzo, que s’encarreguen de tenir llestos als infants abans d’entrar en directe amb aquell vestuari i aquell maquillatge que desitgin.
Convidats amb profunditat
Després d’un repàs dels aniversaris de l’escola i alguna recomanació literària, SantLlo TV enfila el final d’emissió, però abans, amb una de les seccions més especials de totes: l’”Avui ens visita”. Des de l’alcalde
Jordi Ballart, en diverses ocasions, l’expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, fins als jugadors del Terrassa FC s’han sotmès a una entrevista per aquests petits projectes de periodistes.
Enguany, SantLlo TV ha utilitzat aquesta secció per a fer front a reptes socials com la
discriminació patida arran de comentaris d’odi per part de l’extrema dreta sobre el mateix centre. L’escola va començar a comptar amb la participació de personalitats reconegudes de la ciutat, per abordar les seves trajectòries, però també per parlar sobre el respecte i la lluita contra la discriminació.
Des d’aleshores, figures com
Xavi Coral, Òscar Andreu -qui va ser estudiant de l’escola, de fet-, Nadia Hafid, o Andreu Buenafuente, s’han posat a disposició de SantLlo TV, parlant als infants d’aspectes com la diversitat i la riquesa de cultures. “Això ens ha fet més forts. Ens encanta fer sentir especials als infants, que sàpiguen que ells tenen les mateixes oportunitats que els altres, per molt que siguin d’un barri o d’un altre”, explica la directora, Eva Suárez.
Un escenari de cohesió i inclusió
Els joves estudiants van tots a una, durant l’emissió: des dels més petits
d’infantil fins als de sisè de primària. És habitual topar-se amb petits grupets de nens i nenes practicant entre ells, instants abans d’entrar en directe, tot recordant guions i formulant indicacions de manera constructiva. Quan comença el programa, l’escola Sant Llorenç del Munt s’atura per complet, i tothom vetlla pel bon funcionament de l’episodi del dia.
L`últim repàs del guió abans d`entrar en directe
Nebridi Aróztegui
SantLloTV és molt més que un programa escolar; és un laboratori social on els infants desenvolupen habilitats essencials per a la vida. Treballen la confiança en si mateixos, aprenen a posar-se en el lloc de l’altre, es coordinen i col·laboren, i se senten part d’un projecte col·lectiu que els enforteix emocionalment i socialment. Tot plegat, potenciant i promulgant l’ús del català.