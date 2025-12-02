L'alcalde Ballart demana al Govern “accions i mesures clares” contra la pesta porcina

Les mesures de prevenció, arran del brot de pesta porcina africana (PPA) detectat a Collserola, es mantenen actives a Terrassa després que la ciutat hagi quedat inclosa dins el perímetre de 20 quilòmetres establert com a Zona de Vigilància, i parcialment dins el radi més sensible de 6 km. Aquest matí, l’alcalde Jordi Ballart ha participat en una reunió al Palau de la Generalitat amb diversos consellers del Govern i els alcaldes dels municipis afectats per actualitzar la situació, que continua en fase d’alerta sanitària.
A Terrassa, una de les principals mesures ha estat el tancament de tots els accessos al medi natural, tant als punts situats dins la zona d’infecció com als 65 accessos repartits pel conjunt del terme municipal que entren dins el radi de 20 km. Tots aquests punts han estat senyalitzats amb cartells i, quan ha calgut, amb tanques, en un dispositiu que ha mobilitzat personal tècnic de Medi Ambient, Protecció Civil, les ADF i brigades municipals. També s’han anul·lat totes les activitats previstes a l’Anella Verda i s’ha tancat el Centre d’Interpretació Ambiental de Bonvilar. Paral·lelament, l’Ajuntament ha demanat a les escoles i a les AFA que suspenguin temporalment les sortides al bosc, ha reforçat la difusió informativa a les xarxes municipals i ha intensificat les tasques de neteja i recollida de residus en zones disseminades.
En declaracions al Diari de Terrassa, l’alcalde Jordi Ballart ha valorat “positivament” la reunió amb el Govern, tot subratllant “el paper clau” que tenen les administracions locals en l’aplicació de les mesures. Ballart ha demanat a la Generalitat que ofereixi “accions i mesures clares, també pel que fa als límits on s’han d’aplicar, per poder-les implantar amb la màxima eficàcia”. Alhora, ha apel·lat a la responsabilitat ciutadana per complir les restriccions.
Set nous casos detectats
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha confirmat set nous casos localitzats a Cerdanyola i ha remarcat la importància de “blindar” el radi de 6 km. Ordeig també ha anunciat la creació d’un grup d’experts per analitzar les vacunes existents i l’activació d’un pla de control poblacional de senglars, així com el reforç de les mesures de bioseguretat a les granges. Els ramaders disposen d’una línia urgent de 50 milions de l’ICF.
Pel que fa al conjunt del dispositiu, el Govern ha detallat que el control del brot compta amb la participació dels Mossos d’Esquadra, Agents Rurals, Protecció Civil, policies locals, la Federació Catalana de Caça, personal veterinari i l'UME, que s’ha incorporat amb tasques de suport tècnic, control cinegètic i desinfecció.
Des del govern espanyol, el ministre Luis Planas ha destacat que no s’ha detectat cap cas en granges i ha avisat que la intensificació dels treballs podria comportar l’aparició de més animals morts, motiu pel qual ha defensat mantenir el dispositiu actual “sense abaixar la guàrdia”.