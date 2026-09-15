Tres centres educatius de Terrassa, entre els 100 prioritaris per climatitzar el 2028

La Generalitat ha aprovat aquest dimarts el Pla Actualitza Clima, un programa amb què el Govern vol garantir la climatització de tots els centres educatius públics de Catalunya abans del 2031. Entre els primers 100 equipaments on es preveu actuar hi ha tres instituts de Terrassa: l'Institut Ègara, l'Institut Terrassa i l'Institut Cavall Bernat. La previsió és que les actuacions en aquests centres prioritaris estiguin enllestides abans del juny del 2028.
El pla contempla una inversió global de 2.588 milions d'euros per intervenir en un total de 2.530 centres educatius públics del país. En una primera fase, el Govern hi destinarà 100 milions d'euros per actuar en els 100 centres prioritaris. La selecció s'ha fet tenint en compte diversos factors, entre els quals hi ha les condicions climàtiques i tècniques dels edificis, l'equilibri territorial i la seguretat i el benestar de l'alumnat.
El Govern preveu tres possibles models d'intervenció: climatització integral, ventilació mecànica i sistemes basats en energies renovables. No tots els centres requeriran les mateixes actuacions i, abans d'iniciar les obres, s'analitzaran les necessitats concretes de cadascun.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat la necessitat del pla davant l'antiguitat d'una part important del parc educatiu català: "Més d'un de cada quatre centres és anterior al 1965 i pateixen anys de desinversió que els han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen".
El desplegament del programa requerirà també la implicació dels ajuntaments i les diputacions. La Generalitat preveu que els municipis que ho vulguin puguin avançar el finançament de les obres i recuperar posteriorment els diners aportats. També podran recórrer a operacions de finançament de l'Institut Català de Finances (ICF). El Govern ha anunciat que convocarà pròximament els representants del món local per coordinar aquest desplegament.
La voluntat de l'executiu és que el mecanisme permeti actuar de manera simultània en un nombre elevat de centres. Un cop superada aquesta primera fase de 100 equipaments, la resta (2.430 centres) s'hauran d'anar incorporant al programa fins a completar la climatització de tota la xarxa pública l'any 2031.
El sindicat USTEC, majoritari en l'àmbit educatiu, ha valorat positivament l'anunci del Govern. La seva portaveu, Iolanda Segura, ha reclamat que les actuacions serveixin per donar resposta a les elevades temperatures que es registren als centres i ha remarcat que "calen actuacions immediates per pal·liar la calor".