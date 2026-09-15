Sense el MNACTEC ni la Masia Freixa, el turisme a Terrassa cau un 62%

El tancament temporal del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) i de la Masia Freixa ha tingut un impacte evident en les xifres de visitants als principals recursos museístics i patrimonials de Terrassa durant el primer semestre de l’any. Entre gener i juny, tots els equipaments han acumulat 48.862 visites, un 62% menys que en el mateix període de l’any passat. La dada, però, contrasta amb l’evolució d’altres indicadors turístics, com les pernoctacions, que han crescut un 21% i han superat les 56.000 durant els primers sis mesos del 2026.
Aquesta reducció “òbvia i esperada”, segons ha definit durant la comissió informativa de Projecció de la Ciutat el mateix tinent d’alcalde Joan Salvador, està especialment condicionada pel tancament dels dos equipaments. El 2024, l’últim any complet en què tant la Masia Freixa com el MNACTEC van estar oberts, van rebre 26.745 i 133.411 visitants, respectivament. Malgrat aquesta absència, la resta de recursos han mantingut una evolució positiva. El Castell Cartoixa de Vallparadís ha crescut gairebé un 48%, fins a les 12.510 visites, mentre que la Seu d’Ègara ha rebut 15.378 persones, un 20% més que un any abans.
També han augmentat els visitants de la Casa Alegre de Sagrera, amb 12.927 persones i un increment del 2%; del Museu Tèxtil, amb 5.881 visites, un 10,48% més; de la Torre del Castell Palau, amb 1.556 visitants i un creixement del 12%, i del Claustre de Sant Francesc, que ha rebut 610 persones, un 20% més.
D’aquestes visites, més de la meitat són de terrassencs, amb un 58%, mentre que pràcticament el 19% són visitants procedents de la resta de Catalunya -una xifra que s’enfila fins al 54% en el cas del Museu Tèxtil-, i fins a un 4% provenen de l’estranger.
A més, un total de 3.946 persones han participat de les diferents visites o rutes que s’ofereixen a través de l’Oficina de Turisme. Una xifra que s’ha reduït un 16% respecte al primer semestre de l’any passat, també en part pel tancament del MNACTEC i la Masia Freixa.
Hotels i allotjaments, d’enhorabona
D’altra banda, l’activitat dels hotels i allotjaments ha crescut de manera notable. Terrassa ha registrat 56.054 pernoctacions entre gener i juny, davant les 46.306 del mateix període del 2025. És un increment del 21% que, si es mantingués durant la segona meitat de l’any, permetria superar la barrera de les 100.000 pernoctacions anuals.
Salvador atribueix aquest creixement tant a l’ampliació de l’oferta hotelera dels darrers anys com a la consolidació de Terrassa com a destinació professional i de negocis, però també turística, esportiva, cultural i d’oci. “Els visitants opten per estades més llargues que comporten dormir a la ciutat”, apunta Salvador.
Un altre indicador que creix amb força són les consultes presencials a l’Oficina de Turisme, que han arribat a les 13.511 durant el primer semestre, un 59,69% més que un any abans. L’augment està molt condicionat per la nova ubicació de l’oficina i la botiga al centre de la ciutat: 11.057 consultes, el 82% del total, corresponen a persones de Terrassa, més del doble que en el mateix període del 2025. En canvi, les consultes procedents de la resta de Catalunya han baixat un 33%, fins a les 1.834.
La Masia Freixa revifa amb 139 visites al dia
Des de la reobertura de la Masia Freixa el passat 23 de juliol, fins el 31 d’agost, l’edifici modernista ha rebut 4.727 visitants, una mitjana de 139 persones al dia. El 58% dels visitants han estat terrassencs, però gairebé quatre de cada deu han vingut de fora de la ciutat. En concret, 1.224 persones, gairebé el 26% del total, procedien de la resta de Catalunya, mentre que 478, més d’un 10%, eren visitants estrangers.
Això significa que més de 1.200 persones d’altres municipis catalans s’han desplaçat expressament a Terrassa per conèixer l’equipament després de la seva rehabilitació. “És un bon indicador que la Masia no és només un espai molt estimat pels terrassencs, sinó també un actiu de ciutat amb una clara capacitat d’atracció exterior”, va remarcar Salvador.