Estrenat el nou mural a l'Antic Poble de Sant Pere: "Ens hauria agradat que fos el primer"

El projecte dels Murals Històrics i Costumistes de l’Antic Poble de Sant Pere continua creixent amb fermesa per recuperar la memòria visual i la identitat del barri. Després de la presentació el 2024 de l’obra Can Parellada 1888 a la plaça del Comú i el 2025 de la dedicada a Bonaventura Castellet i la crisi de la fil·loxera al carrer de Castellet, la iniciativa ha sumat un tercer capítol de gran format al carrer de Rigol i Fornaguera, a tocar del conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere.
L’acte de presentació ha arrencat a l’interior de l’antic Ajuntament de Sant Pere amb una xerrada divulgativa a càrrec de Jaume Rosset, president de l’Associació de Veïns de l’Antic Poble de Sant Pere. Rosset ha ofert un repàs exhaustiu fruit d’una investigació històrica sobre l’antiga plaça dels Lledoners (actualment coneguda com a plaça del Rector Homs). Entre les dades més destacades de la recerca, s’ha revelat que els dos grans lledoners centenaris que donaven nom a l’espai tenien al voltant de 300 anys quan van ser talats cap al 1883 per motius urbanístics, convertint-se fins aleshores en un dels elements naturals i socials més antics del poble. La xerrada ha permès posar en relleu com aquest espai ha transformat profundament la seva fisonomia i la seva denominació al llarg dels darrers 150 anys.
Una vegada finalitzada la ponència, la comitiva i el veïnat s’han traslladat al carrer de Rigol i Fornaguera per dur a terme la destapada oficial del mural, obra de l’artista Gerard Pla. La pintura recrea amb detall la vida quotidiana de la plaça cap al 1880, quan exercia com el veritable centre neuràlgic del poble: un punt de trobada on la gent xerrava, la mainada jugava, els pagesos batien el blat davant de l’església i s’hi instal·lava el mercat o l’envelat de la Festa Major.
Pel que fa als detalls de la intervenció, Jaume Rosset ha explicat que aquest era "dels tres murals que ja tenim, el primer que volíem estrenar, el més gran i segurament especial»" el qual ha tingut un cost aproximat d’uns 8.000 euros. Per la seva banda, el regidor de Cultura, Joan Salvador, ha parlat en representació de l’Ajuntament —entitat que ha col·laborat econòmicament en el finançament— per posar en valor la iniciativa veïnal: "Aquí no només s’ha pintat una paret. Estem davant d’un projecte molt d’aquest barri; un projecte que vol dir que les parets han d’estar bé, però a la vegada poden explicar històries. Utilitzar la cultura i l’art per recordar la història i fer que els joves vegin com era tot abans és magnífic".
Per a aquelles persones que vulguin aprofundir en els detalls de la investigació històrica de la plaça dels Lledoners, el cartell informatiu que acompanya la paret pictòrica inclou un codi QR on es pot consultar tota la informació documentada.