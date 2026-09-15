Nova alerta per pluges intenses i temps violent a Terrassa

L'Ajuntament de Terrassa ha activat el Pla d'Emergència Municipal en fase d'alerta davant l'avís d'intensitat de pluja emès pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) per a aquest dimecres, 16 de setembre, i la corresponent activació del pla INUNCAT. La decisió s'ha pres aquest matí després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergència Municipal per avaluar la situació i coordinar la resposta dels serveis operatius.
Segons les previsions del Meteocat, l'episodi de precipitacions s'iniciarà al migdia de dimecres i s'allargarà fins a la matinada. Entre les 19 i les 20 hores s'espera la major intensitat de la tempesta, moment en què els xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa i fenòmens de temps violent. En aquesta franja de màxim risc es podrien superar els 40 l/m² en només 30 minuts. Passat aquest pic, les pluges tendiran a normalitzar-se, tot i que es mantindran de forma moderada fins a la matinada.
Dispositiu preventiu i mesures a l'espai públic
Els serveis municipals han articulat un conjunt d'actuacions coordinades per minimitzar els riscos a la via pública. D'una banda, l'empresa municipal Eco-Equip ha prioritzat la neteja d'embornals i clavegueram als punts més crítics de la ciutat, a més de revisar les lleres i les barreres de les rieres per retirar branques de grans dimensions que puguin obstruir el pas de l'aigua als ponts.
D'altra banda, s'han col·locat cartells informatius recomanant no accedir al parc de Vallparadís, als jardins de la Casa Alegre de Sagrera i als jardins del Parc de Desinfecció a partir de les 18.30 hores. Paral·lelament, els equips de Serveis Socials fan un seguiment de les persones en situació de sensellarisme per garantir la seva seguretat durant l'episodi. Així mateix, es recorda que l'accés a l'Anella Verda continua prohibit a causa de les restriccions vigents per la pesta porcina africana i la presència de porcs senglars.
Recomanacions a la ciutadania
A través de les pantalles a la via pública, les xarxes socials municipals i el servei 010, l'Ajuntament demana a la població extremar la precaució. Es recomana evitar els desplaçaments innecessaris durant les hores de màxima intensitat de la tempesta, així com no apropar-se ni aparcar vehicles a torrents, rieres i zones inundables. Finalment, s'aconsella evitar les zones arbrades i retirar tendals, para-sols i qualsevol element de terrasses i balcons que pugui ser arrossegat pel vent.