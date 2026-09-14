Una finestra que sap quan ha de deixar entrar el sol i quan ha de bloquejar-lo. És la proposta desenvolupada per Leitat, que ha patentat una tecnologia de vidres intel·ligents capaç d’adaptar-se en temps real a la intensitat de la radiació solar. Segons les proves realitzades pel centre tecnològic, el sistema pot permetre reduir més d’un 35% el consum energètic anual d’un edifici, tenint en compte la calefacció, la refrigeració i la il·luminació.
La tecnologia, basada en el que Leitat denomina tecnologia plasmocròmica, ja està protegida en 35 països. El seu funcionament permet que les finestres actuïn com un regulador dinàmic de l’energia solar que entra a l’interior dels edificis.
A l’estiu, el sistema bloqueja part de la radiació tèrmica per evitar que els espais interiors s’escalfin excessivament. A l’hivern, en canvi, permet aprofitar la radiació solar per contribuir al confort tèrmic. D’aquesta manera, es busca reduir la necessitat de recórrer tant a la climatització artificial.
El vidre canvia d’estat amb molt poca energia
La clau de la tecnologia són uns nanomaterials plasmònics integrats en el vidre. Aquests materials poden modificar l’estat òptic i l’opacitat de la finestra quan reben estímuls elèctrics de molt baix voltatge. Segons Leitat, el sistema es pot activar amb una bateria de només 3 volts i modificar l’estat del vidre en pocs minuts.
La finestra no només regula la temperatura. També permet controlar la quantitat de llum natural que entra a l’edifici i reduir els enlluernaments, amb l’objectiu de millorar el confort visual dels ocupants.
El control es realitza mitjançant un sistema intel·ligent que ajusta el vidre a partir d’un algoritme predictiu i de dades meteorològiques en temps real.
Les proves desenvolupades fins ara apunten a una reducció superior al 35% del consum energètic anual, sumant les necessitats de calefacció, refrigeració i il·luminació. El centre tecnològic també assenyala una millora del confort tèrmic i visual en diferents condicions climàtiques.
De la recerca a edificis demostratius
El desenvolupament s’emmarca en projectes de recerca com Smartlux, liderat per Leitat, que treballa en l’aplicació de nanomaterials a solucions que puguin arribar al mercat.
La tecnologia ja ha superat la fase purament experimental i s’està provant en edificis demostratius a Europa, a més d’haver estat objecte d’aplicacions experimentals vinculades al sector del transport. L’objectiu és avançar cap a una aplicació industrial d’aquest tipus de vidres.
Michele Manca, investigador principal del projecte a Leitat, situa la patent en el context de la necessitat de reduir el consum energètic dels edificis i les emissions associades. "El món s’enfronta al repte de la descarbonització", assenyala. En aquest escenari, defensa la necessitat d’"implementar innovacions sostenibles que comptin amb una àmplia acceptació social i econòmica".
El desenvolupament de Leitat busca així convertir una part de la façana dels edificis, les finestres, en un element actiu en la gestió de l’energia, aprofitant o limitant la radiació solar segons les necessitats de cada moment.