Viu un estiu de cinema a l'ESCAC!

Cinebase torna aquest estiu amb una nova edició de la Summer School, una escola d’estiu pensada per a nens i joves de 10 a 17 anys que vulguin descobrir el món del cinema i l’audiovisual des de dins. A través d’un mètode pràctic i creatiu basat en el “learning by doing”, els participants aprendran a escriure, rodar, interpretar, editar i donar forma a les seves pròpies històries audiovisuals treballant en equip com en un rodatge real.
Amb més de 30 anys d’experiència en formació audiovisual i més de 100.000 alumnes formats, Cinebase–ESCAC s’ha convertit en un projecte de referència per a joves creadors. Més de 3.000 nens i joves ja han participat en la Summer School, una experiència que combina aprenentatge, creativitat, diversió i noves amistats.
Els cursos estan tutoritzats per professors vinculats a la indústria del cinema i les sèries, professionals que han treballat en produccions com "Élite", "La Casa de Papel", "Valeria", "Sky Rojo" o "Merlí: Sapere Aude". Els alumnes reben un acompanyament constant mentre exploren disciplines com el guió, la direcció, el so, el muntatge, la fotografia o la direcció d’art.
La Summer School ofereix diferents itineraris adaptats al nivell i experiència de cada alumne:
• BEGINNER
Per a joves que vulguin iniciar-se en la narrativa audiovisual. Els alumnes aprendran les bases del llenguatge cinematogràfic creant les seves primeres peces i produint un curtmetratge en equip. El curs inclou exercicis pràctics, rodatges i sessions d’aules obertes de guió, fotografia, art, so i muntatge.
• INTERMEDIATE
Pensat per a aquells que ja han fet Beginner o algun curs de Cinebase i volen continuar aprofundint en la creació audiovisual. Es treballa la narrativa, la construcció de personatges, el conflicte dramàtic i la producció de peces més complexes tècnicament.
• ADVANCED
Dirigit a alumnes que ja han completat Beginner i Intermediate. El curs aprofundeix en els recursos narratius i tècnics del cinema professional: fotografia, direcció, muntatge, so i art. Els estudiants desenvolupen projectes més elaborats i roden curtmetratges amb una narrativa completa i una major exigència audiovisual.
• SUMMER SKILLS
La proposta més especialitzada de la Summer School. Pensada per a joves que volen aprofundir en àrees concretes de l’audiovisual a través de tres itineraris:
- Skills d’Escena: guió i direcció
- Skills d’Imatge: fotografia i direcció d’art
- Skills de Ritme: muntatge i so
Cada modalitat permet experimentar amb eines i processos professionals per crear projectes audiovisuals més sofisticats, des de curtmetratges fins a videoclips o exercicis de muntatge i sonorització.
Tots els cursos tenen un enfocament pràctic i col·laboratiu, on els alumnes aprenen creant. A més de les classes del matí, la Summer School ofereix aules obertes opcionals a les tardes per continuar experimentant amb diferents especialitats audiovisuals. Els projectes finals es presenten en una projecció conjunta amb famílies, convertint cada setmana en una autèntica experiència cinematogràfica.
Els cursos es realitzaran entre el 29 de juny i el 24 de juliol de 2026 a les instal·lacions de l’ESCAC. També existeix la possibilitat de cursar Beginner i Intermediate a l’Escola Pia de Sarrià.
Les inscripcions ja estan obertes. Els alumnes que s’inscriguin a dos o més cursos gaudiran d’un 5% de descompte, amb descomptes addicionals per a famílies nombroses i monoparentals.
Més informació i inscripcions a: https://escac.com/ca/summer-school/