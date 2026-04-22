Una nova etapa per créixer sense perdre proximitat

Secure Tax & Legal ha encetat una nova etapa sense perdre l’essència que l’ha fet créixer durant més de tres dècades. Hereva directa de Rius Consultors, la firma manté l’arrelament a Terrassa i al Vallès, però fa un pas endavant per convertir-se en un soci encara més complet per a empreses, professionals i autònoms.
Amb més de 30 anys d’experiència, el despatx ha estat històricament un referent en l’assessorament fiscal i jurídic. Ara, sota la marca Secure Tax & Legal, reforça aquesta trajectòria amb més estructura, tecnologia i capacitat de creixement. “No és una ruptura, sinó un pas endavant”, expliquen. L’equip, la proximitat i la manera d’entendre el servei continuen sent els mateixos, però amb més eines per aportar valor.
La integració dins del grup Securex Spain, d’origen belga i especialitzat en l’àmbit laboral i de recursos humans, marca un punt d’inflexió. Per als clients, això es tradueix en una millora: més eficiència, processos més robustos i accés a coneixement internacional. Un factor clau, sobretot per a aquelles empreses amb projecció exterior o amb necessitats cada cop més transversals.
En un context empresarial cada vegada més exigent, moltes organitzacions es veuen superades per la complexitat normativa. Davant d’això, Secure Tax & Legal aposta per convertir aquesta complexitat en decisions clares. L’equip analitza cada cas amb una mirada global, anticipa riscos i proposa solucions adaptades a cada realitat, amb una clara vocació preventiva i estratègica.
Un dels pilars del despatx és l’anomenat assessorament 360. Això significa integrar en un mateix espai les àrees fiscal, jurídica i laboral, amb equips coordinats que treballen conjuntament. El resultat és un servei més àgil, coherent i còmode per al client, que pot afrontar moments clau —com processos de creixement o reorganitzacions— amb més seguretat.
La tecnologia també hi juga un paper fonamental. Lluny de substituir el criteri professional, permet optimitzar processos i dedicar més temps a l’anàlisi i a l’acompanyament. Mirant cap al futur, el repte és continuar creixent sense perdre la proximitat que els defineix, consolidant-se com un aliat de confiança per al teixit empresarial del territori.
La consultoria està situada a l’avinguda de Jacquard, 87, i el seu número de telèfon és el 937 85 24 44.