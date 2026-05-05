Cinc màsters amb ADN tecnològic: l’aposta de l’Euncet Business School per impulsar el talent directiu

L'especialització s'ha convertit en un requisit indispensable per avançar en qualsevol trajectòria professional. Per això, la formació de màster actua com un
pont entre els coneixements adquirits en l'etapa universitària i les necessitats reals de les empreses.
Precisament per donar resposta a aquesta realitat, Euncet Business School, centre adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ha estructurat una oferta de cinc màsters universitaris oficials on la tecnologia i la innovació funcionen com a eix vertebrador.
Formació universitària amb visió tecnològica
La proposta de l’Euncet es caracteritza pel seu
enfocament pràctic i la seva estreta vinculació amb el teixit empresarial. De fet, els programes, que s'imparteixen als campus de Terrassa i Barcelona (districte 22@ i Can Dragó), estan pensats específicament per a professionals en actiu. Per aquest motiu, ofereixen modalitats presencials i semipresencials que faciliten la conciliació entre els estudis i la jornada laboral.
A més, en tractar-se de titulacions oficials,
tots els màsters permeten l'accés posterior a programes de doctorat, la qual cosa obre la porta tant a la carrera directiva com a la investigació acadèmica.
La transversalitat tecnològica és, sens dubte, el segell distintiu d'aquesta oferta formativa. En l'actualitat, comprendre l'impacte d'eines com la intel·ligència artificial, l'anàlisi de dades o el blockchain resulta fonamental en qualsevol àrea funcional d'una companyia. Aquesta visió integral es reflecteix clarament en els cinc programes que componen el catàleg de màsters de la institució.
Cinc àrees clau per al lideratge empresarial
D'una banda, el
Màster en Administració i Direcció d'Empreses (MBA) continua sent el programa de referència per als qui aspiren a l'alta direcció. No obstant això, l'enfocament de l’Euncet va un pas més enllà de la gestió tradicional, ja que incorpora les competències necessàries per liderar processos de transformació digital i prendre decisions estratègiques en entorns complexos i altament tecnificats.
Pel que fa a l'àmbit comercial, el
Màster en Tecnologies Aplicades al Màrqueting respon a la necessitat de comptar amb professionals capaços de desenvolupar-se en un ecosistema digital saturat de dades. En aquest sentit, el programa aprofundeix en l'ús de la intel·ligència artificial i el machine learning per a la investigació de mercats, l'optimització de l'experiència de l'usuari i la creació d'estratègies basades en algoritmes avançats.
D'altra banda, el sector financer, un dels que ha experimentat una disrupció més profunda en els últims anys, compta amb el
Màster en Finances, Innovació i Fintech. Aquest programa capacita els estudiants per dominar tecnologies emergents com els criptoactius, les plataformes peer-to-peer i el Big Data aplicat a l'anàlisi financera, preparant així els futurs líders de la banca digital i la gestió de patrimonis.
Així mateix, el
Màster en Recursos Humans i Gestió del Talent aborda el repte d'atreure i retenir professionals en l'era digital. Per a això, el pla d'estudis se centra en la gestió integrada del talent tecnològic, l'ús d'eines digitals per a la selecció i el desenvolupament d'estratègies innovadores destinades a millorar la productivitat i el benestar en organitzacions cada vegada més híbrides.
Finalment, el
Màster en Direcció de Comunicació forma els responsables de gestionar la reputació corporativa en un entorn hiperconnectat. Amb aquest propòsit, el programa i ntegra l'ús d'intel·ligència artificial generativa, plataformes d'anàlisi de dades i eines de col·laboració digital per dissenyar estratègies de comunicació eficaces i sostenibles. Un entorn d'aprenentatge global i flexible
Un altre dels punts forts de l'oferta de l’Euncet és la diversitat lingüística. Els programes s'imparteixen en
castellà, català i anglès, una característica que reflecteix la vocació internacional de l'escola i prepara els estudiants per desenvolupar-se en mercats globals. Com a resultat, aquesta multiculturalitat enriqueix el debat a les aules i fomenta la creació de xarxes de contactes professionals (networking) d'alt valor.
En paral·lel, el claustre docent, format per
professionals en actiu i acadèmics de prestigi, garanteix que els continguts estiguin sempre alineats amb les últimes tendències del mercat.
A això se suma una metodologia d'aprenentatge basada en l'anàlisi de casos reals, la resolució de reptes empresarials i l'ús d'eines tecnològiques d'avantguarda, la qual cosa assegura que els estudiants adquireixin competències directament aplicables en el seu dia a dia professional.
L'impuls de l'ecosistema universitari
Cal destacar que la ubicació dels programes als
campus de Terrassa, Barcelona 22@ i Barcelona Can Dragó no és casual. I és que els tres entorns ofereixen un ecosistema d'innovació molt actiu, on la col·laboració entre universitat i empresa és una realitat constant. Per aquest motiu, els estudiants d'Euncet es beneficien d'aquesta proximitat al teixit industrial i tecnològic, participant en projectes reals i connectant amb empreses líders en els seus respectius sectors.
En definitiva, els màsters universitaris de l’Euncet Business School representen una oportunitat estratègica per a aquells professionals que busquen actualitzar els seus coneixements, dominar les noves tecnologies i posicionar-se com a líders en l'economia digital. Gràcies a la combinació de rigor acadèmic, enfocament pràctic i visió tecnològica, aquests programes es consoliden com una
inversió segura per al futur professional.
Per a més informació sobre els programes, requisits d'admissió i beques disponibles, els interessats poden consultar la
pàgina web de la institució.