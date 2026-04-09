Policlínic Terrassa Nord ja és una realitat: un nou centre mèdic al servei de la ciutat

Ja és possible visitar-se a Policlínic Terrassa Nord, que ha obert les portes el dilluns 16 de març. El nou centre mèdic de Grup Policlínic està situat al carrer Societat, 30, cantonada amb el carrer del Nord, a les antigues oficines d’Aigües de Terrassa (la MINA d’aigües), ofereix un ampli horari d’atenció, de dilluns a divendres, de 8.30 a 14:00 i de 15:00 a 20.00 hores.
El centre disposa d’atenció en diverses especialitats mèdiques, realització de proves diagnòstiques, anàlisis clíniques i un servei d’urgències diürn ambulatori. A més, integra unitats específiques com la Clínica Dental, la Unitat del Dolor i el Centre Integral de Rejoveniment, adreçat a les persones que cada vegada mostren més interès per cuidar la seva salut, la longevitat i la prevenció.
Un centre obert a tothom, amb o sense assegurança mèdica
Policlínic Terrassa Nord atén persones amb assegurança mèdica i també pacients sense assegurança mèdica, oferint una alternativa sanitària flexible i accessible per a tots els perfils. Aquesta aposta permet garantir una atenció mèdica sense barreres, basada en la confiança i la continuïtat assistencial.
L’equip mèdic del centre treballa amb un enfocament coordinat entre especialitats, facilitant el seguiment del pacient i una visió global de la seva salut.
Atenció mèdica integral i clínica dental en un mateix espai
Una de les singularitats del nou centre és la seva oferta sanitària integral, que combina l’atenció mèdica en diverses especialitats amb una clínica dental pròpia, permetent als pacients resoldre diferents necessitats de salut en una mateixa ubicació.
Aquest model facilita una experiència assistencial més còmoda, amb menys desplaçaments i una millor coordinació entre professionals.
Proximitat, comoditat i experiència del pacient
Situat en una zona estratègica del nord de Terrassa, Policlínic Terrassa Nord ha estat dissenyat per oferir una experiència assistencial àgil i confortable, amb espais moderns, circuits clars i una atenció personalitzada des del primer contacte.
Aquest nou centre representa un pas més en el creixement de Grup Policlínic a la ciutat. Policlínic Terrassa Nord se suma a Policlínic Terrassa (carrer Goleta, 19), centre de referència amb més de 25 anys de trajectòria, que continuarà plenament actiu.
Policlínic Terrassa Nord neix amb la voluntat d’ampliar i reforçar l’oferta sanitària a Terrassa, apropant encara més els serveis mèdics als diferents barris i facilitant l’accés a una medicina privada de qualitat.
Policlínic Terrassa Nord ja atén visites mèdiques i proves diagnòstiques, amb l’objectiu de donar resposta tant a necessitats puntuals com al seguiment de la salut a llarg termini, facilitant una atenció més propera, accessible i coordinada.
Com accedir als serveis mèdics del centre
Els pacients poden reservar cita de manera fàcil i còmoda a través dels següents canals que garanteixen una atenció 24 hores, els 365 dies de l’any, per a la reserva de cites:
• Per telèfon: 93 788 84 45
• Per WhatsApp: 610 10 50 50
• A través de la web: https://grup-policlinic.com/pedir-cita-online/
Grup Policlínic, compromís amb la salut al Vallès
Amb aquesta nova obertura, Grup Policlínic reforça la seva presència a Terrassa i al Vallès, on ja compta amb 8 centres mèdics situats a Sant Cugat, Terrassa, Sabadell, Rubí i Cerdanyola. El grup disposa d’una trajectòria consolidada en l’àmbit sanitari català, amb una clara orientació cap a la medicina general, les especialitats mèdiques, la prevenció, el benestar i una atenció rigorosa, propera i humana.
Policlínic Terrassa Nord
Carrer Societat, 30 – antiga d’edifici de la MINA d’Aigües de Terrassa
Terrassa
T. 93 788 84 45
www.grup-policlinic.com