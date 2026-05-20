Solucions legals adaptades a cada persona i situació

Amb una aposta decidida per la proximitat i el tracte humà, el despatx Amores & Farrad Abogados vol apropar el dret a les persones i deixar enrere la visió més freda i distant de l’advocacia tradicional. El bufet, que presta servei a tot el territori espanyol a particulars i empreses, combina rigor jurídic, experiència i una atenció adaptada a les necessitats de cada cas.
“Creiem en una forma diferent d’exercir el dret: més propera, més clara i més humana”, expliquen des del despatx. Aquesta filosofia es tradueix en un acompanyament constant al client, entenent que darrere de cada expedient hi ha una història personal, una família o un projecte de vida.
El bufet ofereix assessorament integral en diferents àrees jurídiques, especialment en dret civil, penal, laboral, mercantil i estrangeria. Divorcis, herències, acomiadaments, reclamacions econòmiques, concursos de creditors, permisos de residència o nacionalitat són només alguns dels àmbits en què treballen.
El projecte està liderat per Eva María Amores Aguilera i Nadia El Farrad Martínez, sòcies fundadores del despatx. Eva María Amores, advocada i economista amb més de 12 anys d’experiència, destaca pel seu coneixement en dret de família i laboral, així com per la seva visió estratègica gràcies a la seva trajectòria en l’àmbit empresarial i fiscal. Per la seva banda, Nadia El Farrad està especialitzada en dret civil, penal, violència de gènere i estrangeria, combinant la seva formació jurídica amb una marcada sensibilitat social.
Un dels trets diferencials és la seva aposta per facilitar l’accés a la justícia. En aquest sentit, el despatx ofereix atenció tant presencial com telemàtica, adaptant-se a les necessitats de cada client perquè la distància o les circumstàncies personals no siguin cap obstacle. “La justícia ha d’estar a l’abast de tothom”, remarquen.
Uns valors innegociables
Aquesta identitat es fonamenta en uns valors corporatius innegociables: una professionalitat basada en el compromís, una igualtat real que garanteix l’accés a un assessorament de qualitat sense importar l’origen de la persona, i una alta especialització que assegura solucions jurídiques fermes, precises i eficaces per a cada situació.
Amores & Farrad Abogados manté una presència activa a les xarxes socials, especialment a Facebook i Instagram Així mateix, per obtenir una informació més detallada sobre els seus serveis o realitzar qualsevol consulta, es pot visitar la seva pàgina web.
El bufet està situat al carrer dels Telers, 16, despatx 4, i els seus números de telèfon són el 686 54 22 63 (Eva) i el 644 04 45 39 (Nadia).