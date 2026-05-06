Vius amb deutes? Començar de nou és possible

Cada vegada més persones comencen a veure que sortir dels deutes no és una utopia. A Área Jurídica Global ho constaten cada dia: “durant molt temps, qui tenia deutes pensava que no hi havia solució, però avui sabem que viure sense ells és possible”. Aquesta nova mirada, sumada a les reformes legals que han fet el procés més àgil i accessible, ha animat moltes persones a fer el pas a través d’eines com la Llei de la Segona Oportunitat.
Des del seu despatx situat a la rambla d’Ègara, l’equip treballa amb perfils molt diversos: particulars que han passat per moments difícils, com pèrdues de feina o separacions, autònoms que no han pogut tirar endavant el seu negoci o fins i tot empresaris que van posar en risc el seu patrimoni. “No hi ha un únic perfil: qualsevol es pot trobar en una situació de deute”, expliquen. El denominador comú és clar: persones que han lluitat fins al final i necessiten una sortida real.
Una de les grans sorpreses per als clients és descobrir que, en la gran majoria de casos, es pot arribar a cancel·lar el 100% del deute. “No és màgia, és una eina legal ben aplicada”, remarquen. Per això insisteixen en la importància d’estudiar cada cas amb detall, ja que d’aquesta manera es poden aconseguir els millors resultats.
Tot i que el procés pot semblar complex, des d’Àrea Jurídica Global el simplifiquen al màxim. Acompanyen el client en tot moment, explicant cada pas amb claredat i oferint un tracte proper i personalitzat. Aquest enfocament també és clau per protegir el patrimoni, especialment l’habitatge, una de les principals preocupacions. “Hi ha moltes formes de protegir-lo”, assenyalen.
Els primers efectes es noten ràpidament: des del principi, els clients recuperen la tranquil·litat i es frenen moltes pressions, inclosos embargaments o procediments en curs. En general, el procés pot durar entre 6 i 12 mesos, tot i que sovint els resultats es comencen a veure abans.
Més enllà de l’àmbit econòmic, el canvi és profund: “No només cancel·lem deutes; retornem tranquil·litat i dignitat”. Tot plegat, demanar assessorament és el primer pas per començar de nou. Perquè, a vegades, tot el que separa una persona d’una nova oportunitat és atrevir-se a fer aquest primer pas.
El despatx està situat a la Rambla d’Ègara, 203, 1º 1ª i el seu número de telèfon és el 900 520 090.