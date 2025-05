L’actor terrassenc Pere Arquillué serà present al Grec, el festival d’estiu de Barcelona. De fet, serà present no pas com a actor, sinó com a director. I concretament, de l’obra “Grand Canyon”, des del 3 de juliol al 6 d’agost.

Fins fa poques setmanes, també ha dirigit “Un Déu salvatge” al Teatre Romea de Barcelona.

Aquesta aposta estival és una coproducció de La Villarroel, amb text de Sergi Pompermayer. Els intèrprets són Joan Carreras, Mireia Aixalà i Guillem Balart, entre d’altres.