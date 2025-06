Aquest dissabte se celebra el dia de l'Orgull LGTBIQ+, una jornada de festa i reivindicacions d'aquest col·lectiu de persones, que històricament han patit greuges per la seva orientació sexual i també per la seva identificació de gènere. Precisament per denunciar aquesta discriminació, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha publicat una carta oberta "als qui odien".

"Soc homosexual i soc pare, i per a alguns és motiu suficient per odiar-me", explica Ballart, que assenyala a la ultradreta com l'artífex dels insults "recurrents" que rep. "Molts d'ells provenen directament de comptes vinculats a Vox, i massa sovint, apareixen escrits amb total impunitat als perfils de la senyora Alicia Tomás", s'ha queixat, i ha apuntat que, lluny de tenir a veure amb la gestió, aquests missatges són "atacs personals cruels i deshumanitzadors" que també acaben involucrant la seva família i fills.

"Com a càrrec públic, he après a conviure amb l'insult, la manipulació i l'intent constant d'intimidació, però com a pare no puc ni vull", ha afirmat el batlle, que ha assegurat que en el moment que els insults arriben als seus nens es trenca. Això, segons explica Ballart a la carta, el fa preguntar-se si el fet de ser alcalde "compensa el mal" que provoquen aquests comentaris homòfobs, però, assegura, torna a agafar empenta quan pensa "en els infants, adolescents i joves LGTBI que avui encara viuen amagats". "Penso que si el que jo faig, si el que jo dic, els ajuda encara que sigui una mica a no sentir-se sols, llavors sí que val la pena", sosté.

"No guanyareu"

L'alcalde llança un missatge clar als responsables dels missatges d'odi i amenaces: "A tots aquells que escampeu odi, que enverineu les xarxes i la política amb menyspreu cap a qui és diferent: no guanyareu", ja que l'homofòbia no és cap opinió, "és violència".

Assegura que, en cas que deixi l'alcaldia, no serà "ni per la pressió ni per l'odi", sinó perquè haurà decidit protegir la seva família. "Mentre sigui aquí continuaré donant la cara, defensant una ciutat lliure, valenta i orgullosa" i "perquè cap infant ni cap adult hagi de demanar perdó per ser com és o per a qui estima", ha sentenciat Jordi Ballart.