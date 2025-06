Equilibri entre reivindicacions i festa a l'Orgull LGTBIQ+ de Terrassa

Ni la calor extrema, ni l'augment dels discursos d'odi, han aturat al col·lectiu LGBTIQ+ de manifestar-se aquest dissabte al centre de Terrassa per al dia de l'Orgull. Perquè aquesta ha estat la paraula que més s'ha sentit durant tot el matí, orgull: orgull de ser i mostrar-se tal com són, orgull d'estimar a qui volen estimar i orgull de mantenir-se ferms en les seves conviccions.

"Seguim escrivint la història de Terrassa, una història escrita amb colors, amb veus diverses i amb coratge", han dit a la lectura del manifest, que ha tingut com a punt central el clam per a la diversitat familiar i l'acceptació de totes les orientacions sexuals i de gènere dins en l'entorn familiar. Tot i això, han avisat que "els drets conquerits no són eterns" i que "han de ser defensats cada dia".

La d'aquest dissabte ha estat la primera manifestació pels drets LGBTIQ+ a Terrassa en anys, i ha trobat l'equilibri entre la celebració d'aquest orgull que senten pel que han aconseguit i la reivindicació de tots els drets que encara se'ls neguen o qüestionen.

Orgull reivindicatiu

L'entitat organitzadora de l'Orgull terrassenc, Homies Pride, té amb prou feines un any, però també s'ha proposat un objectiu gran: implicar tota Terrassa a les reivindicacions. "Hi ha hagut moltíssimes persones voluntàries i associacions, que no són del col·lectiu LGBTIQ+, però que han volgut col·laborar i donar-nos suport", ha explicat al Diari de Terrassa la presidenta de Homies Pride, Iris Pascual, que ha afirmat que la manifestació "ha estat un èxit". No han pogut implicar a totes les entitats que els hagués agradat per manca de temps, però la presidenta de Homies Pride ha agraït a les que sí que han assistit, com les colles de la Mulassa de Terrassa o de la Pájara, perquè això els dona "visibilitat".

A la manifestació hi ha hagut presència de totes les generacions, des de les més joves fins a les més sènior

Lluís Clotet

Paula Olivares, membre de Queer Fem, entitat que també ha estat dins l'organització de l'Orgull, ha destacat la importància de la unió dels diversos col·lectius de lluita social, com l'antiracisme i el feminisme, per atacar una problemàtica que és interseccional: "Som persones que ens componem de molts factors i sí o sí hi intervé la classe social, com lluïm, qui som, d'on venim... Aleshores, cal representar tot això a tots llocs", ha explicat elli.

En aquest sentit, Olivares ha apuntat que el fet d'ocupar espais i de fer-se veure arreu és una part important de la causa LGTBIQ+. "Sempre hem estat aquí i ens hem de veure i familiaritzar, perquè no som nosaltres només i no només som queers, som moltes coses més i estem arreu", ha conclòs.

Orgull festiu

Durant el recorregut de la manifestació, que ha sortit de la plaça del Vapor Ventalló fins a la Rambla i ha tornat al Vapor Ventalló passant per la Plaça Vella i l'Ajuntament, s'han fet proclames tals com "famílies diverses, Terrassa orgullosa", "contra el seu odi, el nostre orgull" i "la Lluna té fases, els meus gustos no". Diversos transeünts els han mostrat el seu suport aplaudint-los al seu pas i fins i tot una venedora de cupons i loteria d'ONCE els ha regalat un dècim.

En arribar a la Plaça Vella, la comitiva s'ha aturat per contemplar els lluïments d'una Mulassa de Terrassa i una Pájara ben engalanades de banderes del col·lectiu LGBTIQ+. A l'Ajuntament s'han tornat a llegir els manifestos de l'Orgull terrassenc i s'han encès bengales dels colors de la bandera.

Una vegada acabada la marxa, els assistents han pogut gaudir de la seva pròpia festa amb DJ posant la música i l'actuació Drag Kings per amenitzar l'ambient fins a la seva finalització a les 14:30 hores.

S`han encès pots de fum dels colors de la bandera LGBTIQ+ a les portes de l`Ajuntament després de llegir els manifestos

Lluís Clotet

Orgull contra els discursos d'odi

La manifestació arriba en un moment on els discursos, missatges i agressions d'odi estan invadint les xarxes socials i els espais públics de debat. Els moviments d'extrema dreta han posat la diana moltes vegades en el col·lectiu LGBTIQ+ i freqüentment ha deshumanitzat i ridiculitzat les persones queer.

Paula Olivares ha assenyalat que la clau està en el pensament crític i "no acontentar-nos amb respostes simples", unes respostes que sol donar l'extrema dreta a problemes que "no són senzills perquè el sistema és molt complex i està molt ben organitzat perquè no ens queixem".

Per la seva banda, la regidora de polítiques de gènere, LGTBIQ+ i migracions de l'Ajuntament, Lluïsa Melgares, que ha estat present als actes amb altres autoritats polítiques, ha remarcat que l'extrema dreta "volen dividir" les lluites socials, ha assegurat que "el que no podem fer els col·lectius és, perquè tinguem algunes dissidències, deixar d'estar units" i ha afegit que la lluita conjunta és "el que ens dona la inclusivitat que hem de tenir tots".

La presidenta de Homies Pride ha llançat un missatge a les persones que, malauradament, reben aquest tipus d'atacs: "No esteu sols ni soles, no tingueu aquest sentiment i veniu amb nosaltres, perquè no tenim por d'aquests discursos d'odi. Som una família".