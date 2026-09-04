Terrassa és pionera en aplicar la IA al jazz: "El robot crea patrons rítmics"

Això no sembla apte per a cors ortodoxos, però què hi farem. El futur ja és aquí i Terrassa és punta de llança de l'avís amb convocatòries com la del Festival Mutacions, que arriba enguany, el de la seva sisena edició, amb diverses propostes dedicades a l'aplicació de la Intel·ligència Artificial (IA) a la música, entre altres àmbits artístics. En concret, al jazz, per ser més nostrats. Olivier Jambois presentarà un sistema d'improvisació amb guitarra mitjançant un robot i el col·lectiu Natt Strakar Punkter exposarà, per primera vegada, la seva particular aplicació de la IA al jazz. El programa, però, conté també altres reclams més "artesanals", i d'alt nivell: ve la gent d'Anabel Lee, banda terrassenca de projecció internacional que, a més, presentarà nou disc just el dia del seu concert a la Nova Jazz Cava, en el Mutacions 2026.
"El robot de Jambois crea patrons rítmics", ha anticipat David Martínez Cugota, un dels impulsors i cara visible del Mutacions, aquest divendres en la presentació del festival celebrada a La Coral de Prodis. Martínez ha desgranat els detalls del certamen, que enguany se celebrarà del 23 al 26 de setembre. La paraula "festival" és molt llaminera, però Martínez s'ha esforçat a subratllar que el Mutacions és més que un certamen periòdic, d'uns quants dies. És un projecte que dura tot l'any, inclou beques i intenta mantenir intacte "el triangle integrat per la formació, la creació i la representació" pel que fa a nous artistes i espais creatius, sobretot aquells de propòsit innovador.
Martínez ha subratllat l'interès principal dels organitzadors en l'aposta pel talent local. Sempre hi ha noms d'altres llocs, sobre tot com a reclam especial, "però el 90% dels artistes presents al Mutacions són de Terrassa o hi tenen relació". Les entrades als concerts que se celebraran a la Noba Jazz Cava tenen aquests preus: 14 euros per al públic general i 12 euros per als socis de l'entitat organitzadora del Mutacions.
El certamen se celebrarà del 23 al 26 de setembre. És un espai de trobada, un esdeveniment multidisciplinari que fusiona art, patrimoni cultural tecnologia i innovació "per crear experiència immersives, fomentant la creació, la investigació i la col·laboració entre artistes, enginyers i institucions culturals". L'associació organitzadora de l'esdeviment es va fundar l'any 2004 i la creació del festival no va ser més que la consolidació i agrupació d'altres projectes.
La convocatòria es dedica a la tecnologia immersiva, l'educació, l'art, l'àudio 3D, l'art multimèdia, la recuperació del patrimoni cultural i la difusió de les arts visuals. El seu propòsit, encara, és esdevenir referent global en el desenvolupament de solucions tecnològiques i artístiques "que connectin la innovació amb la cultura, creant un impacte sostenible i enriquidor en els sectors artístic i tecnològic". Joan Salvador, regidor de Promoció Cultural, ha participat en la presentació del Mutacions juntament amb Martínez Cugota. L'Ajuntament, ha dit, dona suport a l'organizació d'iniciatives com aquesta, basades "en nous llenguatges i noves maneres de fer" i que combinen "patrimoni amb comunitat creativa" en un ecosistema cultural, el de Terrassa", "amb creadors potents i enitats molt actives".
Els impulsors del festival destaquen que aquesta integració de música, art i tecnologia immersiva en la creació d'instal·lacions sonores compta amb la col·laboració d'institucions com el MNACTEC, l'Eseiaat-UPC, el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, la Sala Muncunill i altres espais culturals.
El programa abasta performances immersives, instal·lacions sonores, concerts, tallers i mercats. "El festival no només contribueix a la vitalitat cultural de Terrassa, sinó que també reforça la seva posició com a referent de les arts digitals i immersives a Catalunya", afirmen els organitzadors d'un certamen que transforma llocs com la Plaça Vella, l'Eseiaat,la Nova Jazz Cava o la plaça del Doctor Zamenhof "en escenaris oberts i participatius". Els impulsors del festival asseguren que iniciatives com el Magneti Market o el Catalunya Freestyle "apropen el festival als joves, alhora que fomenten la inclusió, la diversitat i la cultura de base". L'impacte educatiu esdevé notable: el certamen col·labora amb centres educatius, universitats i institucions museístiques, "oferint formació en tecnologies immersives, IA aplicada a l'art i creació sonora 3D".
Aquesta és la programació del Mutacions d'enguany:
-Dimecres 23 de setembre. A l'Eseiaat-UPC. Jornada sobre Intel·ligència Artificial i Sistemes Musicals Interactius. A partir de les 12, i fins a les 14.30 hores. Primer, ANIMATEK: Bitwig Studio, plataforma modular, creació musical generativa i l'àudio espacial, a cárrec de Javier Melgar. De les 13 a les 14.30, sistema d'improvisació amb guitarra assistit per IA mitjançant un LLM local, amb Olivier Jambois. A les 18 hores, presentació de les Beques Mutacions, a Magneti Studio.
-Dijous 24 de setembre. Nova Jazz Cava. A partir de les 17 hores, i fins a les 21, concerts de Dues Veus, Nikka Bionikka, PoleTwo i Nat Strakar Punkter. Serà una jornada experimentan en la qual el públic podrà intercanviar impressions amb els artistes.
-Divendres 25 de setembre. Nova Jazz Cava. Concerts, des de les 21.30 fins a les 2.30, d'Astro Rita, Los Valientes, Anabel Lee i The Fox 196.
-Dissabte 26 de setembre. Plaça del Doctor Zamenhof. D11 a 19 hores, Magneti Market, amb cabina oberta, taller d'sk8 amb Llisca, Pintura Wall i una nova edició de Dellumidessò, un taller familiar interactiu que conjuga les projeccions amb càmera digital i la música electrònica. De les 17 a les 22 hores, hip hop amb el Catalunya Freestyle, a la Plaça Vella. I de 22 hores de dissabte a 3.45 de diumenge, programa de concerts a la Nova Jazz Cava amb Sinert, Sonic Wave Collective i PSYK.
Aquests són els artistes que participen en els concerts
-Dues veus. Aquest conjunt reinterpreta el "Concert per a dos violins en Re Menor BWV 1043", de J. S. Bach. Segons Mutacions, "el trasllada al llenguatge de la música electrònica contemporània, establint un diàleg entre la composició clàssica, l’experimentació sonora i les noves tecnologies". La proposta combina àudio, visuals inspirats en el collage surrealista i interacció, transformant l’obra original "en una experiència audiovisual que evoluciona a partir de la intervenció i la imaginació del públic". Concebut com un projecte adaptable a diferents formats, Dues Veus "investiga també les possibilitats del so multicanal i els entorns immersius, explorant noves formes de relacionar música, imatge, espai i espectador".
-Nikka Bionikka. És compositora i artista sonora experimental. Activa des de 2005, "la seva obra transita per paisatges sonors i composicions abstractes, on la foscor, el soroll i el silenci es converteixen en elements essencials del seu llenguatge", diu l'organització del festival. "La seva pràctica explora l’electroacústica, la síntesi, el noise i el so immersiu, combinant experimentació tecnològica i escolta de l’entorn. Al llarg de la seva trajectòria ha realitzat residències artístiques nacionals i internacionals i ha presentat el seu treball en festivals com Sónar, LEM, Eufònic, She Makes Noise, Norberg Festival, FutureEverything i Insomnia Festival, entre d’altres. Projectes com The Baltic Sea From My Window, enregistrat als estudis EMS d’Estocolm, exemplifiquen una trajectòria dedicada a investigar noves formes de creació i percepció sonora", afegeix.
-PoleTwo. El seu projecte Azimuth és un directe audiovisual experimental que crea estructures de llum en l’espai mitjançant làsers, il·luminació i so envoltant. L’azimut —l’angle que defineix una direcció en el pla horitzontal— es converteix en el principi estructural de la peça. A partir d’aquest eix, línies de llum es projecten, convergeixen i es desplacen, generant punts de fuga que transformen contínuament la percepció de profunditat, perspectiva i moviment. El resultat és una arquitectura lumínica en transformació constant, on llum i so construeixen i redefineixen l’espai en temps real, creant una experiència audiovisual immersiva.
-Sonic Wave Collective. Projecte que explora els territoris més profunds i atmosfèrics de la música electrònica, combinant textures, ritmes hipnòtics i una clara vocació experimental. La seva proposta es construeix a partir de la interacció entre so, espai i improvisació, "buscant una experiència que va més enllà de l’escolta convencional". El projecte, nascut a Terrassa, desenvolupa un llenguatge propi entre l’electrònica, el techno i l’experimentació sonora, "amb composicions que evolucionen progressivament i en què les capes, les freqüències i el moviment del so tenen un paper
central". La seva vinculació amb Arketip Discs, segell de Terrassa especialitzat en música electrònica, "s’ha materialitzat amb la publicació del seu treball 'Where the Light Breaks', una referència que aprofundeix en aquesta aproximació hipnòtica i atmosfèrica al so electrònic".
-Sinert. Nascut el 1993, és de Terrassa. Va iniciar la seva trajectòria musical l’any 2012, escoltant artistes com Justice, Noise Boys i 2manydjs, entre d’altres. A mesura que els seus gustos musicals s’orientaven cap a l’electro i el techno, va començar a actuar en diferents espais i esdeveniments de Catalunya, com Blau Club i Tramunfest a Girona, així com Macarena Club i Lebako a Barcelona. El 2013 va publicar el seu primer tema al segell italià Irene Records i, poc després, va descobrir Insert, un dels clubs de l’escena barcelonina dedicats exclusivament al techno. Aquesta etapa va consolidar el seu interès pels contundents bombos 4/4 i per les sonoritats més fosques, profundes i atmosfèriques.
El Festival MUTACIONS explica que els sets de Sinert "es troben en constant evolució, explorant diferents textures ambientals i mentals i combinant-les amb ritmes més industrials, crus i contundents". Influenciat per artistes com Reeko, Exium, Flug, Lewis Fautzi i Claudio PRC, "Sinert ha anat desenvolupant una identitat pròpia dins de l’escena underground del techno de Barcelona".
-Anabel Lee. "Ni indie ni punk, Anabel Lee". Aquest és el lema de Víctor Mejías, Albert Perdices (Perdi), Jordi Orellana i Vio, membres de la banda formada a Terrassa l’any 2019. "La seva proposta beu del punk britànic, el noise, la new wave, el rock i el pop, combinant guitarres afilades, lletres carregades d’ironia i una personalitat pròpia molt definida". Després del seu primer àlbum, "Anabel Lee" (2021), i l’EP "Generación perdida", el 2023 van publicar "Ganamos perdiendo", un treball que va ampliar el seu univers sonor "mantenint l’energia i el caràcter directe de la banda". Actualment, Anabel Lee prepara una nova etapa amb el seu tercer àlbum, "Todas las vidas", que es publicarà precisament el 25 de setembre de 2026, el mateix dia que la banda actuarà a la Nova Jazz Cava de Terrassa.
-The Fox 196. Neix el 2012 amb una proposta que combina la cruesa emocional de l’emo, la tensió del post-hardcore i la urgència del punk rock. El 2018 publiquen el seu primer EP, "Buitres negros", i el 2020 arriba el seu primer àlbum, "I: Muerte", que consolida el seu so dins l’escena alternativa espanyola. Després de diversos singles, el 2023 publiquen "27", un EP de quatre cançons "on melodia, intensitat i abrasió conviuen mostrant la maduresa assolida per la banda". Amb un directe construït a través de gires, festivals i concerts arreu d'Espanya, The Fox 196 "connecta la intensitat catàrtica amb la melodia, en una línia propera a bandes com Viva Belgrado, Catorce, Aphonnic, Being As An Ocean o Casey", indiquen els impulsors del festival.
-Los Valientes. El trio de Manresa construeix la seva proposta "a partir de la intensitat, la urgència i una barreja visceral de contundència i melodia. En el seu nou àlbum, 'Dos de cal', la banda mostra la seva faceta més directa i veloç: cançons que vomiten ansietat, ruptura i agonia, amb un estil personal on col·lideixen el crit desesperat, les guitarres abrasives i una melodia sorprenentment preciosista. Temes breus i intensos que concentren tota aquesta energia sense necessitat d’allargar-se més del compte". Amb un directe que trasllada aquesta mateixa intensitat a l’escenari, "Los Valientes formen part d’una nova generació de bandes que es mouen sense complexos entre el punk, el hardcore, l’emo i el rock alternatiu".
-Astro Rita. Neix de l’amistat entre Albert i Joan, dos músics que van començar tocant versions de nu-metal i grunge i que, des d’aleshores, han construït plegats el seu propi camí musical. "Amb una proposta entre l’alternative rock i l’indie rock, el grup aposta per una filosofia marcadament DIY: componen, produeixen i graven els seus propis temes, desenvolupant un so personal carregat d’influències diverses". La formació ha actuat a la Festa Major de Terrassa, la Wurlitzer Ballroom de Madrid i diferents sales de Barcelona i Sabadell, arribant a esgotar entrades a la Casa de la
Música de Terrassa. També han estat seleccionats per les Ajudes a la Creació de Cases de la Música. Actualment presenten "Con maldad", primer avançament del seu pròxim EP, "¡Perdida, mirada!"
-PSYK. És el projecte de Manuel Anós, una de les figures més consolidades de l’escena techno espanyol i amb una trajectòria de projecció internacional. Amb un so precís, hipnòtic i profund, la seva música explora les formes més essencials del techno a través del ritme, la tensió i la repetició. Al llarg de la seva carrera ha publicat treballs en segells de referència com Tresor, Mote-Evolver i CLR, a més de desenvolupar el seu propi segell, Non Series, "plataforma des de la qual ha construït una identitat artística sòlida i ha donat espai a diferents visions del techno contemporani". La seva trajectòria també manté una connexió amb l’escena local de Terrassa a través de la seva col·laboració amb un remix per a Arketip Discs, segell terrassenc dedicat a la música electrònica i al techno. Les seves sessions es caracteritzen per una construcció progressiva i immersiva, combinant contundència, precisió i una marcada sensibilitat per l’atmosfera i el detall sonor.