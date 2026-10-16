Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dissabte 17 d'octubre del 2026

Defuncions

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ARA A PORTADA

Publicat el 16 d’octubre de 2026 a les 19:27
Actualitzat el 16 d’octubre de 2026 a les 19:28

Aquestes són les cerimònies de dissabte 17 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Alberto Peláez Ruiz, 70 anys

Data de la defunció: 15 d'octubre
Cerimònia: 17 d'octubre, a les 12.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Antonio Padilla Sáez, 87 anys

Data de la defunció: 15 d'octubre
Cerimònia: 17 d'octubre, a les 15.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Carmen Rocha González, 83 anys

Data de la defunció: 16 d'octubre
Cerimònia: 17 d'octubre, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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