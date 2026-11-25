Aquestes són les cerimònies de dijous 26 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nJosefa Sánchez Ferris, 74 anys\r\n\r\nData de la defunció: 24 de novembre\r\nCerimònia: 26 de novembre, a les 10 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal\r\n\r\nPaquita Aymerich Rial, 94 anys\r\n\r\nData de la defunció: 24 de novembre\r\nCerimònia: 26 de novembre, a les 11 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal\r\n\r\nGabriel Millán López, 90 anys\r\n\r\nData de la defunció: 25 de novembre\r\nCerimònia: 26 de novembre, a les 15.45 hores, a l'Espai Oratori dels serveis funeraris La Rambla\r\n\r\nCarmen Ferreira Sánchez, 66 anys\r\n\r\nData de la defunció: 25 de novembre\r\nCerimònia: 26 de novembre, a les 16 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal\r\n