Aquestes són les cerimònies de diumenge 29 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions: Núria Castells Ibáñez, 81 anys Data de la defunció: 27 de novembre Cerimònia: 29 de novembre, a les 10 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal Manuel González Arias, 80 anys Data de la defunció: 28 de novembre Cerimònia: 29 de novembre, a les 11 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal Josep Maria Hervàs Zaragoza, 71 anys Data de la defunció: 27 de novembre Cerimònia: 29 de novembre, a les 12 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal Juan Utrera Gutiérrez, 90 anys Data de la defunció: 28 de novembre Cerimònia: 29 de novembre, a les 13 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal