Aquestes són les cerimònies de divendres 27 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nFrancesca Casals Clotet, 93 anys\r\n\r\nData de la defunció: 25 de novembre\r\nCerimònia: 27 de novembre, a les 9 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal\r\n\r\nJosé Fenoy Bernal, 91 anys\r\n\r\nData de la defunció: 25 de novembre\r\nCerimònia: 27 de novembre, a les 10 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal\r\n\r\nAntonio Garcia Ruiz, 70 anys\r\n\r\nData de la defunció: 25 de novembre\r\nCerimònia: 27 de novembre, a les 12 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal\r\n\r\nFrancisca Tamayo Juárez, 71 anys\r\n\r\nData de la defunció: 26 de novembre\r\nCerimònia: 27 de novembre, a les 16 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal\r\n\r\n \r\n