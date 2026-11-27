Aquestes són les cerimònies de dissabte 28 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions: Felisa Morales Real, 95 anys Data de la defunció: 26 de novembre Cerimònia: 28 de novembre, a les 10 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal Rosa Camí Camí, 82 anys Data de la defunció: 26 de novembre Cerimònia: 28 de novembre, a les 10 hores, a l'Espai Oratori dels serveis funeraris La Rambla Enric López Borràs, 74 anys Data de la defunció: 27 de novembre Cerimònia: 28 de novembre, a les 11 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal