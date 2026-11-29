Aquestes són les cerimònies de dilluns 30 de novembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions: Diego Marín Martínez, 91 anys Data de la defunció: 28 de novembre Cerimònia: 30 de novembre, a les 10 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal Rosario Torres Hernández, 78 anys Data de la defunció: 28 de novembre Cerimònia: 30 de novembre, a les 11 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal Valerià Pilo Abansés, 79 anys Data de la defunció: 29 de novembre Cerimònia: 30 de novembre, a les 16 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal Charo Pérez Repoller, 62 anys Data de la defunció: 29 de novembre Cerimònia: 30 de novembre, a les 17 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal