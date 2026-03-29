Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 30 de març del 2026

Publicat el 29 de març de 2026 a les 18:54

Aquestes són les cerimònies de dilluns 30 de març del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Teresa Delgado Rua, 96 anys

Data de la defunció: 28 de març del 2026
Cerimònia: 30 de març del 2026, a les 9.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Pepita Fullola Vidal, 94 anys

Data de la defunció: 28 de març del 2026
Cerimònia: 30 de març del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Josefa Giménez García, 76 anys

Data de la defunció: 28 de març del 2026
Cerimònia: 30 de març del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Notícies recomenades