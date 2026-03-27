Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 28 de març del 2026

  Cementiri de Terrassa

Publicat el 27 de març de 2026 a les 19:52

Aquestes són les cerimònies de dissbate 28 de març del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Gloria Martín González, 96 anys

Data de la defunció: 26 de març del 2026
Cerimònia: 28 de març del 2026, a les 9.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Maria Carme Dalmau i Dalmau, 96 anys

Data de la defunció: 26 de març del 2026
Cerimònia: 28 de març del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Pepe Matarín Carreño, 89 anys

Data de la defunció: 27 de març del 2026
Cerimònia: 28 de març del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Antonio Maldonado González, 97 anys

Data de la defunció: 27 de març del 2026
Cerimònia: 28 de març del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

