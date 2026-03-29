Diumenge de Rams i Instagram, una relació entre l'amor i l'odi: "Només venen per la foto"

Aquest diumenge ha començat la Setmana Santa amb la tradicional benedicció de les palmes, palmons i branques de llorer de Diumenge de Rams. El punt neuràlgic d'aquesta festivitat a Terrassa és la plaça Vella, on s'han reunit un gran nombre de persones, la majoria grups familiars amb infants, per celebrar i commemorar l'entrada de Jesús de Natzaret a Jerusalem. Segons els textos bíblics, una gran gentada es va congregar a les portes de la ciutat amb fulles de palma que anaven deixant als peus del seu ase en senyal d'alegria i riquesa.
En l'acte a la plaça Vella, el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, que ha sortit amb la seva comitiva eclesiàstica de la Catedral del Sant Esperit fins a la tarima de la plaça, ha recordat que aquesta festivitat existeix "per celebrar amb alegria l'entrada de Jesús a Jerusalem" i ha tingut unes paraules per clamar per la pau. "Vivim uns temps difícils, en els quals sentim rumors de guerres, enfrontaments", ha apuntat el bisbe, i ha afegit que "si hi ha guerres al món, nosaltres [la comunitat cristiana] estem cridats a ser portadors de la pau". També ha demanat als pares i avis presents que perdin "la por" a portar els infants a classes de religió, ja que, ha afirmat, allà "es construeixen els valors de les persones del futur". "Anar a catequesi no és perdre el temps", ha insistit Cristau.
Abans i després de l'esdeveniment, ha estat molt freqüent trobar-se les famílies fent-se fotos, especialment als més petits, per després penjar-les a les xarxes socials. "Vull tenir records de moments com aquest amb la família", ha explicat al Diari de Terrassa la María Méndez, una terrassenca, que ha afegit que surten bones fotos perquè "les palmes són molt boniques" i perquè la seva família es vesteix més elegantment per anar a la benedicció. Ella ha acudit amb el seu marit i la seva filla, la Paula, que ja té vuit anys i que ha perdut l'interès a acudir-hi. "Ja s'ha fet gran i no vol venir més", ha lamentat la mare.
Per a ella, el fet que la gent estigui constantment tirant fotos d'ells mateixos i els seus familiars és "una altra manera de viure-ho" i ha afirmat que "això pot ser la manera que més persones vinguin i s'engresquin". Per contra, en Fran Vicenç, un altre ciutadà de Terrassa, tot i pensar que "estaria bé que hi hagués més gent", opina que "la tradició s'ha perdut del tot" i que la gent "només ve a fer-se la foto i marxa". Ell defensa que "hauria d'haver-hi més gent a la missa que a Instagram" i ha afirmat que "mentre estàs pendent de la pantalla del mòbil, no sents el que has de sentir".
Si bé en aquest debat pot no haver-hi una resposta correcta o incorrecta, el que sí que és palpable és que el relleu d'aquest tipus de tradició és difícil de trobar. La Mercè Ramos, la dona d'en Fran Vicenç, ha afirmat que "els joves estan a les xarxes" i que, si el que es vol és atraure'ls als costums cristians, "cal que els creients també hi siguin". Ramos ha admès que ella no sap gaire com funcionen aquests espais digitals, però té clar que "dins l'església algú hi haurà que en sàpiga".
La Borriquita surt a les Arenes
Al mateix temps, la Germandat de la Boriquita de les Arenes ha efectuat la seva tradicional processó en la qual han sortit la imatge de la Borriquita i la de la Mare de Déu de la Salut i la Llum. La processó s'ha iniciat a la parròquia de Santa Marta de les Arenes amb la joventut com a gran protagonista, ja que han estat les noves generacions de la germandat les que han portat la Mare de Déu sobre les seves espatlles.