Entre les obres escultòriques que es poden anar trobant quan es camina o passeja per la ciutat, n’hi ha de temàtica religiosa. Moltes ja han anat desfilant per a aquesta secció. I moltes no sempre estan situades dins de recintes de culte. Es poden anar veient en edificis d’habitatges i en altres indrets que no tenen cap relació amb una religió concreta. Altres, tanmateix, sí que apareixen adherides a una construcció destinada a la reunió de feligresos per seguir la litúrgia que indica aquella creença concreta.
Descobrir una escultura d’una santa a la façana d’una església no hauria de ser cap desconcert. És un fet que lliga i que té molt a veure. És el que passa amb aquesta Santa Elena elaborada amb pedra calcària que es pot observar a la façana de l’església de la Santa Creu, que està situada a la carretera de Rellinars. No a peu de carrer, ja que està dins d’una mena de recinte.
L’escultura és de l’escultor Ferran Bach-Esteve Massaneda i és de l’any 1960. Nascut l’any 1929 a Sant Pau de Fenollet, quan tenia quatre anys va aterrar a Terrassa, on va morir el 1992. La seva obra va evolucionar des del classicisme d’arrels noucentistes fins a l’abstracció i, amb els anys, també es va interessar per l’acer inoxidable com a material dels seus treballs. Aquesta no és l’únic de Bach-Esteve que es pot visionar per aquesta ciutat.
Dempeus i coronada
Santa Elena, a aquesta imatge de pedra, apareix dempeus, coronada i vestida amb un mantell i les mans a l’altura del pit, com si estigués pregant. Emperadriu romana i mare de Constantí I, és coneguda per la seva conversió al cristianisme i per la tradició que li atribueix la troballa de la veritable creu a Jerusalem. Per aquest motiu, se la vincula amb aquesta parròquia.