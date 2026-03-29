La Rambleta, pendent dels últims tràmits

L’inici de les obres a la rambleta del Pare Alegre es troba pendent només dels darrers tràmits després de l’aval de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) a la qualitat del sòl. Un cop superat aquest escull ambiental el febrer de 2026, l’Ajuntament de Terrassa resta a l’espera que el promotor, Somia Singular Homes, acabi de concretar els últims requisits tècnics i presenti l’aval per al cost de la urbanització del sector, perquè les millores a l’espai públic es portaran a terme de manera paral·lela a la construcció dels nous immobles.
El projecte no només transformarà la fesomia residencial de la zona amb la construcció de 91 habitatges i un nou centre sociosanitari de gent gran de MútuaTerrassa, sinó que preveu transformar l’entrada sud de la ciutat amb una nova rotonda que permetrà eliminar els semàfors i agilitzar el trànsit. Aquesta infraestructura enllaçarà directament amb la ronda de Ponent, una peça clau per descongestionar el nus del Doré i el nucli urbà.
Llicència imminent
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha confirmat aquesta setmana que el procés ja es troba en la seva fase final i que la feina més complexa ja s’ha enllestit. Segons ha explicat l’alcalde, “l’Agència de Residus sí que ha fet la feina, ha donat els informes. Estem pendents d’alguns petits serrells tècnics que, en aquest cas, sí que depenen dels promotors i del servei d’Urbanisme i, en principi, tot està alineat, ha de ser una cosa imminent”.
Amb tots els actors d’acord i els informes sobre la taula, s’espera que les màquines puguin entrar a la zona de manera gairebé immediata un cop se superin els darrers passos burocràtics i s’atorgui la llicència d’obres, tot i que encara no es dona un calendari.