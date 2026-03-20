Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 21 de març del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 20 de març de 2026 a les 18:54

Aquestes són les cerimònies del dissabte 21 de març del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Eleuterio Matallanas González, 76 anys

Data de la defunció: 19 de març del 2026
Cerimònia: 21 de març del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Jan Requena Ubach, 36 anys

Data de la defunció: 19 de març del 2026
Cerimònia: 21 de març del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Juan Carlos Ávila Orihuela, 63 anys

Data de la defunció: 19 de març del 2026
Cerimònia: 21 de març del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Armanda Espada Fernández, 89 anys

Data de la defunció: 20 de març del 2026
Cerimònia: 21 de març del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Joan Miró Miret, 93 anys

Data de la defunció: 20 de març del 2026
Cerimònia: 21 de març del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari de Terrassa

