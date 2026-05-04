ERC renova la façana per reivindicar la identitat de Terrassa: "És una ciutat viva i oberta al futur"

La secció local d'Esquerra Republicana ha presentat aquest dilluns la nova imatge de la façana de la seva seu, al passeig de les Lletres. La formació ha aprofitat la renovació dels colors corporatius, el logotip i la tipografia del partit a escala nacional per transformar l'exterior del local amb un disseny que parla directament a la ciutat. La nova franja superior vol transmetre el relat de Terrassa i plasmar tres conceptes clau per a la formació: ciutat, ambició i futur. Així ho ha explicat Ona Martínez, portaveu republicana i candidata a les eleccions municipals de l'any vinent.
El projecte és obra de la creadora Montse Sucarrats, que ha treballat conjuntament amb els membres del partit per definir els elements visuals. Es tracta d'un collage molt colorista que combina il·lustració i elements reals per construir un horitzó urbà alternatiu. "Hem intentat recollir l'arrel i l'amor que sentiu per la ciutat", ha explicat Sucarrats durant la presentació.
La il·lustradora terrassenca ha detallat que el mural està pensat perquè sigui visualment potent des de lluny, però que alhora contingui petits detalls que el vianant descobreix quan s'hi apropa.
Patrimoni, innovació i lluites compartides
El disseny repassa els principals trets d'identitat terrassencs. Visualment, s'hi pot trobar des del patrimoni modernista amb les voltes del MNACTEC fins a la cultura popular i el bestiari, passant per la natura de l'entorn, l'esport amb el hockey, el jazz, la innovació, la universitat i el món audiovisual.
L'objectiu, segons Ona Martínez, és mostrar una ciutat amb una identitat definida que no es conforma i posa tota l'ambició per avançar cap al futur. "És una ciutat que es projecte cap al futur, amb la universitat, la innovació, amb una mirada sostenible i amb la gent conquerint els carrers", ha destacat la republicana.
Un dels elements centrals que incorpora l'obra és el caràcter històricament reivindicatiu del municipi. El mural reflecteix la lluita pels drets dels treballadors, l'antifranquisme, les manifestacions per la pau i els moviments feminista i LGTBI. Durant la roda de premsa, el regidor Pep Forn ha recordat que Terrassa va ser la primera ciutat a acollir una manifestació de l'Onze de setembre, feta un 10 de setembre, i ha remarcat que el partit vol reivindicar aquesta història de mobilització. "Esquerra Republicana ja hi era en aquestes reivindicacions i encara hi és", ha afegit Forn.
Amb aquesta nova façana, Esquerra Republicana busca fer un pas més en la seva comunicació local. Tot i tenir una marca molt associada a l'àmbit nacional, la formació ha volgut visibilitzar el seu arrelament a Terrassa i explicar a la ciutadania, a través de l'art, el projecte de ciutat viva que defensen. "Som un partit d'àmbit nacional, però també arreladíssim a Terrassa, que ens l'estimem i la sentim molt nostra i, per tant, l'expliquem", ha conclòs Ona Martínez.
El mural que ocupa la part alta de la façana fa uns 8,6 metres de llargària i 2,1 d'alçada, i els republicans han avançat que utilitzaran la imatge "per jugar-hi" en el material gràfic del partit.