Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 1 de maig del 2026

  Cementiri de Terrassa

Publicat el 30 d’abril de 2026 a les 18:46
Actualitzat el 30 d’abril de 2026 a les 18:47

Aquestes són les cerimònies del divendres 1 de maig del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Rafael Tamayo Arroyo, 83 anys

Data de la defunció: 30 d’abril
Cerimònia: 1 de maig, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Alfonso Vilaplana Hernández, 74 anys

Data de la defunció: 30 d’abril
Cerimònia: 1 de maig, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Merche Funes Quero, 54 anys

Data de la defunció: 29 d’abril
Cerimònia: 1 de maig, a les 13.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

