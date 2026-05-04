Terrassa, una de les 17 ciutats candidates a convertir-se en Ciutat Verda Europea 2028

L’Ajuntament de Terrassa s’ha presentat per primera vegada a aquesta convocatòria de la Comissió Europea i ha estat escollit com una de les cinc ciutats espanyoles amb més de 100.000 habitants que opten a ser Ciutat Verda Europea 2028, juntament amb Lugo, Mataró, Múrcia i Saragossa. Ara, un equip d’experts s'encarregarà d'avaluar tècnicament cadascuna de les propostes d’acord amb set àmbits estratègics, com són la gestió de l’aigua i dels residus, la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic, la contaminació acústica i de l’aire, i la biodiversitat.
Terrassa defensa la seva candidatura presentant-se com un municipi que treballa per convertir-se en una ciutat verda, tant en l’entorn natural com en l'urbà. El projecte destaca el pes ambiental de l’Anella Verda i el parc de Vallparadís, la renaturalització de les rieres i la transició cap a les energies renovables mitjançant el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC). La proposta també posa en valor l’impuls de les comunitats energètiques, el foment del vehicle elèctric i la gestió pública de l’aigua i els residus a través de les empreses municipals Taigua i Eco-Equip.
Per coordinar totes aquestes polítiques, l’octubre de 2024 el consistori va crear l’àrea de Transició Ecològica, que agrupa les regidories de Rieres, Medi Ambient, Sostenibilitat i Energia, Cicle de l’Aigua, Benestar Animal i Agenda 2030. Aquesta estructura busca donar una visió integral perquè Terrassa assoleixi la neutralitat climàtica i s'alineï amb els objectius europeus de sostenibilitat per als anys 2030 i 2050.
Disset ciutats europees a la cursa
En total, disset ciutats de tot el continent aspiren a aconseguir aquest reconeixement. A banda de les cinc representants espanyoles, hi participen Aalborg (Dinamarca), Bielsko-Biała i Gdańsk (Polònia), Brescia, Roma i Setúno (Itàlia), Košice (Eslovàquia), Miskolc (Hongria), Nimes (França), Podgorica (Montenegro), Porto (Portugal) i Ternópil (Ucraïna).
Les finalistes que superin la fase 1 accediran a una fase 2 en què hauran de detallar la seva estratègia de comunicació i el pla d’acció per tirar endavant les iniciatives previstes.
La ciutat guanyadora es farà pública el 8 d’octubre de 2026 durant una cerimònia a Guimarães (Portugal), l'actual Capital Verda Europea, i rebrà un premi de 600.000 euros per implementar les accions clau. En paral·lel, deu municipis d'entre 20.000 i 100.000 habitants competeixen pel títol de Fulla Verda 2026, entre els quals hi ha Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat, Àvila i Benidorm.