Terrassa, primera opció de lloguer a tot l'estat

Tot i la caiguda dels contractes de lloguer i l’encariment sostingut dels preus, Terrassa es consolida com el municipi amb més demanda relativa per llogar habitatge a tot l’Estat. Així ho indica un estudi recent del portal immobiliari Idealista, que situa la ciutat al capdavant del rànquing durant el primer trimestre de l’any, per davant d’altres grans àrees metropolitanes com Leganés, l’Hospitalet de Llobregat o Getafe.
La dada confirma una tendència creixent: cada vegada més persones busquen habitatge en municipis de la perifèria de Barcelona i Madrid, principalment. En aquest context, Terrassa emergeix com una de les principals alternatives residencials, amb una demanda que supera l’oferta disponible.
El fenomen s’explica, en bona part, per l’expulsió progressiva de població de les grans capitals a causa de l’elevat cost del lloguer. Segons dades de Incasòl, del Departament d'Habitatge de la Generalitat, preu mitjà a Barcelona és de 1.134,61 euros, sense anar més lluny. En aquest sentit, la secretària de la Cambra de la Propietat de Terrassa, Elisabet Planas, apunta que “la diferència de preus amb zones més properes a Barcelona és un dels principals factors d’atracció de Terrassa”. Aquí, el lloguer mitjà és de 755,64 euros mensuals. Sabadell, per exemple, té un preu mitjà de 820,90 euros; Rubí, 783,12; Cerdanyola, 905,58; i Viladecavalls, 949,73.
“Hi ha molta gent de fora que busca pisos aquí a Terrassa”, afirma Pepe Berenguer, de Finques Llaberia Puigbó, que ho vincula directament a la manca d’oferta disponible en altres zones. Mentrestant, diu, aquí “hi ha molt sòl urbà, ha crescut molt, i això fa que la gent vingui”.
Pel que fa als perfils dels llogaters, ambdós professionals coincideixen a destacar una gran heterogeneïtat, amb un pes creixent de la població que arriba de fora de la ciutat. “Terrassa està acollint molta gent que ve de fora, tant de Barcelona, la seva rodalia, com de l’estranger”, explica Planas. Segons detalla, es tracta tant de “famílies com de parelles o persones soles, en un mercat cada cop més divers” però amb una característica comuna: la dificultat d’accés a l’habitatge.
Malgrat liderar la demanda a escala estatal, el mercat del lloguer a Terrassa es troba en una situació de forta tensió. L’elevat interès per viure-hi contrasta amb una oferta limitada, fet que contribueix a mantenir els preus a l’alça i dificulta l’accés a l’habitatge.
Aquesta combinació amb “molta demanda i pocs pisos disponibles”, tal com relata Pepe Berenguer explica en part per què la ciutat encapçala el rànquing. Això, sumat a avantatges com “els mitjans de transport que té, sigui tren, ferrocarril o infraestructures com l’autopista, fa que Terrassa, com altres municipis de la vora de Barcelona agafin part del seu radi de població”, conclou Berenguer.
Així, Terrassa s’ha convertit en un dels principals pols d’atracció del mercat de lloguer, però aquest lideratge arriba en un moment de màxima tensió sobre el sistema, amb cada cop menys equilibri entre entre oferta i demanda.