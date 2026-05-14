La Generalitat ja disposa del permís d’obres per construir el Sala i Badrinas

La Generalitat té des d’ahir llicència d’obres per construir el nou institut-escola Sala Badrinas. L’Ajuntament de Terrassa va concedir la llicència per a la rehabilitació i l’ampliació de les dues naus industrials que acolliran el centre educatiu, el qual s’emplaçarà en l’antiga fàbrica del Segle XX. Es tracta d’un pas administratiu clau per avançar en un projecte educatiu molt reivindicat per tota la comunitat escolar i pel veïnat. La previsió de la Generalitat és que el centre educatiu obri al curs 2028-2029.
L’atorgament de la llicència s’ha pogut formalitzar cop el consistori ha rebut l’informe favorable que havia d’emetre el cos de Bombers, el darrer requisit pendent. Ara, amb el vistiplau concedit, l’administració catalana té un marge màxim d’un any perquè les màquines comencin a treballar.
El projecte arquitectònic
El projecte arquitectònic, de Forgas Arquitectes, preveu la prolongació de dues de les naus de l’antiga fàbrica que es conserven a la parcel·la. En concret, el projecte contempla la rehabilitació de 1.027 metres quadrats i l’ampliació amb 4.233 metres quadrats més de superfície. L’edifici resultant incorporarà una passarel·la al primer pis que servirà per connectar les dues naus de forma elevada i poder integrar totes les aules en un únic equipament. L’entrada principal al recinte escolar s’ubicarà a la carretera de Rubí 110, mentre que la zona dedicada a l’educació infantil i la pista poliesportiva tindran un accés diferenciat pel carrer de Sant Sebastià.
La proposta d’obra ha hagut de superar el repte de fer compatible l’ús docent de les instal·lacions amb la conservació rigorosa dels principals valors patrimonials del conjunt històric de la ciutat.
“Una prioritat” per a la ciutat
Després d’aprovar la llicència municipal, el consistori, assegura, manté la pressió per garantir l’inici imminent de les obres. L’alcalde, Jordi Ballart, va declarar ahir que “a partir d’ara, el Departament té un màxim d’un any de marge per a iniciar els treballs. Esperem que ara sí, s’acceleri el calendari i tiri endavant un projecte llargament reivindicat tant per la ciutat, com pel nostre govern”. També va precisar els tràmits recents que s’han superat per arribar fins aquí: “des de l’Ajuntament teníem tot el projecte revisat i estàvem a l’espera de l’informe que havia d’emetre Bombers. Aquest informe va arribar aquest dimarts i hem treballat amb celeritat per atorgar la llicència i poder tirar endavant el projecte”.
El Departament d’Educació ha de continuar, a partir d’ara, amb la tramitació del projecte executiu, licitar les obres i adjudicar-les formalment. L’expedient complet es troba en fase de supervisió tècnica i paral·lelament s’està redactant un informe d’impacte econòmic i social per valorar mesures que optimitzin els terminis d’execució previstos.
Perquè el nou edifici s’estreni sense més retards, i recordant que la Generalitat va preveure l’any passat davant les famílies tenir-lo enllestit el curs 2028-2029 , l’alcalde Ballart va reclamar aquest dijous la màxima implicació al govern de Salvador Illa: “És imprescindible que la Generalitat prioritzi el projecte de Sala i Badrinas; nosaltres sempre hem actuat amb responsabilitat, aportant finançament i vetllant perquè evolucioni correctament. L’alumnat fa 14 anys que està en barracons i no pot esperar més. Esperem que, amb la llicència ja concedida, es posi fil a l’agulla”.
Transformació urbanística al Segle XX
Aquest nou centre educatiu no només posarà fi a una espera molt llarga, sinó que ha d’esdevenir una peça clau de la transformació urbanística del barri del Segle XX,un canvi que inclou nous habitatges i espais públic. Empreses com Habitat i Corp ja comercialitzen les respectives promocions. L’àmbit acollirà uns 400 habitatges, dels quals 126 seran de protecció oficial. En paral·lel, l’actuació salva el llegat industrial rehabilitant de dalt a baix l’emblemàtic edifici del rellotge del 1946 i que ha d’acollir un nou equipament aplegui tots els serveis municipals de polítiques de gènere. El rellançament del sector s’arrodoneix amb nous vials urbans de connexió ja estrenats i l’adequació d’una nau on des del març s’encabeix un supermercat Bon Preu.