Nou avís per possible pluja intensa a Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa ha activat la prealerta del Pla d’Emergència Municipal pel Risc d’Inundació davant la previsió de pluges intenses prevista per a aquest divendres a la tarda. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha situat en prealerta el pla INUNCAT.\r\n\r\nSegons el Servei Meteorològic de Catalunya, entre les 14 i les 20 hores es poden registrar precipitacions que superin els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts a Terrassa i al conjunt del Vallès Occidental. L’avís meteorològic estableix un grau de perill màxim de 2 sobre 6, és a dir, moderat.\r\n\r\nL’Ajuntament de Terrassa ha informat que tots els serveis municipals es mantenen actius davant l’evolució de la situació meteorològica i ha demanat a la ciutadania que extremi la precaució.\r\n\r\nEl Servei Meteorològic de Catalunya manté l’avís actiu des de les 8 fins a les 20 hores d’aquest divendres al litoral i prelitoral de la meitat nord de Catalunya, tot i que el tram d'afectació al Vallès Occidental es concentra durant la tarda.\r\n\r\n \r\n