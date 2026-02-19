Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 20 de febrer del 2026

Publicat el 19 de febrer de 2026 a les 19:04

Aquestes són les cerimònies del divendres 20 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Gemma Sallent Junyent, 78 anys

Data de la defunció: 18 de febrer del 2026
Cerimònia: 20 de febrer del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

José Moyano Roldán, 93 anys

Data de la defunció: 19 de febrer del 2026
Cerimònia: 20 de febrer del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Antonio Sánchez Ávila, 82 anys

Data de la defunció: 18 de febrer del 2026
Cerimònia: 20 de febrer del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Marina Huguet Viñas, 92 anys

Data de la defunció: 18 de febrer del 2026
Cerimònia: 20 de febrer del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Emilia Medina Fijo, 82 anys

Data de la defunció: 18 de febrer del 2026
Cerimònia: 20 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Carmen Salvador Molina, 98 anys

Data de la defunció: 18 de febrer del 2026
Cerimònia: 20 de febrer del 2026, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

