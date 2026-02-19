Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 20 de febrer del 2026

Aquestes són les cerimònies del divendres 20 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Gemma Sallent Junyent, 78 anys
Data de la defunció: 18 de febrer del 2026
Cerimònia: 20 de febrer del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa
José Moyano Roldán, 93 anys
Data de la defunció: 19 de febrer del 2026
Cerimònia: 20 de febrer del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa
Antonio Sánchez Ávila, 82 anys
Data de la defunció: 18 de febrer del 2026
Cerimònia: 20 de febrer del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa
Marina Huguet Viñas, 92 anys
Data de la defunció: 18 de febrer del 2026
Cerimònia: 20 de febrer del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa
Emilia Medina Fijo, 82 anys
Data de la defunció: 18 de febrer del 2026
Cerimònia: 20 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa
Carmen Salvador Molina, 98 anys
Data de la defunció: 18 de febrer del 2026
Cerimònia: 20 de febrer del 2026, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa