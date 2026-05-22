Estudiants nocturns a la biblioteca per a preparar les PAU: “Al matí prefereixo dormir fins tard i allargar a les nits”

Últim esprint pel curs escolar. Aquests dies, es pot veure la Biblioteca Central de Terrassa (BCT) plena a vessar, fins a altes hores del vespre i la nit. Es tracta de l’ampliació d’horaris durant l’època d’exàmens per oferir als estudiants un espai tranquil i adequat per preparar les proves finals, que permet deixar la biblioteca oberta i en servei fins la mitjanit. Des del 18 de maig i fins al 20 de juny, l’equipament obrirà també en horari nocturn, de 20 hores a 24 hores entre setmana i fins a mitjanit els dissabtes, una iniciativa que es complementa amb l’ampliació d’espais d’estudi al Campus de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ja que és una iniciativa conjunta entre ambdues institucions.
La directora de la BCT, Caridad Martin, explica que el servei va néixer el 2019 amb la voluntat de “donar resposta a una necessitat real” dels estudiants durant els exàmens. “No sempre disposen a casa d’un entorn tranquil o amb bones condicions de concentració”, assenyala. Martin destaca, a més, la bona acollida de la iniciativa, especialment en el període d’estiu, quan “sobretot a primera hora és quan més estudiants tenim a la biblioteca”.
Hem parlat amb estudiants de batxillerat que preparen les PAU, que ens han explicat per què trien aquesta opció:
Alba Falcés, Escola Mare de Déu del Carme
“No tinc temps a venir a una altra hora, i allargo una mica més”
Els nous horaris extraordinaris de la biblioteca s’han convertit en un salvavides per a l’Alba, perquè “no tinc temps a venir a una altra hora, entre l’escola i les classes de repàs. Per això vinc aquí i allargo una mica més”. Tria venir a la biblioteca en lloc de quedar-se estudiant a casa perquè “em va millor i hi ha un millor clima d’estudi. La gent està concentrada i estudiant, et contagia i tu també et concentres”. Ara bé, prefereix venir-hi quan coincideix amb els seus companys: “Si estic sola a casa, no m’hi poso. En canvi, quan vinc amb els amics, m’ajuden, els puc preguntar qualsevol dubte, i també puc desconnectar una estona amb ells, si és necessari”.
Adrián Díaz i Ariadna Vilamanyà, Institut Terrassa
“A aquestes hores hi ha menys gent i et pots focalitzar més”
Ambdós es consideren persones més productives de nit. “Al matí, entre que et lleves, arribes i t’hi poses et queda poc temps. Per això vinc ara i allargo fins que vulgui”, apunta l’Ariadna, mentre l’Adrián hi afegeix que “a aquestes hores hi ha menys gent, trobes lloc i et pots focalitzar més en el que estudies”. Prefereixen estudiar a la biblioteca perquè “hi ha menys distraccions que a casa”, diu l’Ariadna, i perquè, de fet, confessa, “la tinc al costat de casa i és un moment”. I venen normalment en grup: “Podem practicar exercicis junts, preguntar-nos dubtes...”, assenyala l’Adrián. Ara que s’acosta la selectivitat, la biblioteca se’ls ha convertit en un imprescindible. “Abans estudiava sempre a casa, però a mesura que s’acosten les PAU vinc aquí molt més sovint i em va millor”, comenta l’Adrián, i l’Ariadna coincideix: “Aprofito més el temps, aquí”.
Biel Sánchez, Escola Mare de Déu del Carme
“Sento més pressió perquè s’acaba el dia, i he d’estudiar sí o sí”
“Jo em vaig assabentar fa poc d’aquesta iniciativa”. En Biel no tenia cap idea que la biblioteca tancava més tard per aquestes dates, fins que un dia “eren passades les 9 del vespre, jo seguia aquí, ningú marxava i no tancaven”. Va decidir quedar-se, i així ho ha mantingut aquests dies preparant les proves PAU. El seu cas és particular: “M’agrada quedar-me fins tard perquè sento més pressió, s’està acabant el dia i no és com estudiar a la tarda; ara he d’estudiar sí o sí perquè no hi ha més temps”. I el fet de venir a la biblioteca l’ajuda perquè “a casa em costa molt més concentrar-me, perquè agafo el mòbil amb molta més facilitat”. Amb tot, diu que “aquí, veig que la meva feina és més efectiva”, però també reconeix que “és un bon pla per venir amb les meves amistats, i així descanso, per una banda, del mòbil, i per l’altra, d’estar tot el dia tancat”.
Marcos Galindo, Marcos Villar i Elvis Vallejo, Sagrat Cor de Jesús
“Mai he sigut de biblioteca, però ara vinc diàriament”
Tots tres, alumnes del batxillerat científico-tecnològic, han adquirit l’hàbit d’estudiar a la biblioteca des d’aquest curs. “Mai he sigut de venir a la biblioteca, però amb els trimestrals i ara les PAU, venim quasi diàriament”, explicava Villar. Trien aquest horari per tenir un plus de concentració. “Així no tinc tantes distraccions”, comentava l’Elvis, mentre que Galindo hi afegia que “m’agrada organitzar-me bé per aprofitar al màxim el dia, i així, quan arribo a casa a la nit puc descansar bé”. Tots tres coincideixen a dir que l’ambient els ajuda a estudiar millor. “Veus tanta gent estudiant que penses: ‘Ostres! Doncs jo també’”, bromejaven.
Nonna Alonso, Institut Torre del Palau
“Entre que tinc el mòbil i el llit, a casa no faig res”
A mesura que s’acostava la selectivitat, la Nonna va començar a agafar l’hàbit de venir a la biblioteca, també de nit. “Coneixia la iniciativa, i cada cop vinc més. Si allargo l’estudi a la nit, ja dormo més al matí”. I ho prefereix, per sobre de fer-ho a casa perquè “entre que a l’habitació hi tinc el mòbil i el llit, acabo sense fer-hi res”. A més a més, s’encomana de l’ambient: “Aquí veus que tothom estudia, et motiva més l’ambient”. També comparteix la idea que el fet de venir a la biblioteca pot convertir-se en un pla per a socialitzar: “Serveix per a estudiar millor, però també veus els teus amics, xerres i no estàs sol com a casa”.
Laia Solanelles, Escola Mare de Déu del Carme
“Pel matí prefereixo dormir fins tard i allargar a les nits”
La Laia és una estudiant clarament nocturna: “He agafat l’hàbit de venir fins a la nit. Al matí prefereixo dormir fins tard i allargar estudiant a les nits”. Reconeix que prefereix venir a la biblioteca acompanyada perquè “fer descansos amb els amics és millor que estar a casa només amb el mòbil”. Tot i que per sobre de tot, l’elecció que preval per sobre de totes per decidir estudiar aquests dies a la biblioteca és perquè “aquí hi ha un ambient d’estudi més centrat que a casa”.