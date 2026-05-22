El Drac de Terrassa celebra 45 anys amb una gran diada

El Grup del Drac de Terrassa celebra aquest dissabte la seva diada, enguany emmarcada en el 45è aniversari de la colla, amb una jornada plena d’actes al centre de la ciutat. A partir de les 11 hores, la plaça de la Torre del Palau es convertirà en l’epicentre del seu gran dia, amb l’exposició de la figura del Drac de Terrassa i la seva rèplica.
A les 12 hores, la colla farà una cercavila doble amb les dues figures. Un dels dracs pujarà el carrer Cremat fins a l’Ajuntament, i baixarà pel carrer dels Gavatxons fins a la Plaça Vella. Des d’allà, tornarà a remuntar cap a la Torre del Palau. La segona figura farà el mateix recorregut de manera inversa, fent que ambdós es creuin per ballar simultàniament la dansa del Drac per primera vegada a la història davant l’edifici consistorial. Paral·lelament, de 12.30 a 14.30 hores, hi haurà vermut musical a la Torre del Palau.
Després de dinar, el Drac tornarà a estar exposat al raval de Montserrat i la colla afrontarà els actes de la tarda. A les 17 hores començarà la Cercavila de la ciutat, un acte “únic i molt especial” què la ciutadania podrà portar la figura en una activitat participativa. Des de la colla conviden tothom a participar-hi i a “fer-se seu el Drac de Terrassa”.
Més tard, a les 19.30 hores, s’exposaran al raval de Montserrat les figures participants en el correfoc: Drac de Reus, Drac de la Geltrú, Bitxo del Torrent Mitger, Drac Capallà d’Horta, Bèstia de Parets, Drac de Banyeres, Drac de Sant Jaume dels Domenys i el Drac de Terrassa. El correfoc donarà el tret de sortida a les 21.30 hores després d’una tabalada que servirà per “cridar la ciutat a sumar-se sota el foc”.