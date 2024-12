Els equips de waterpolo del CN Terrassa acomiaden l’any fora

Aquest dissabte, els conjunts masculí i femení del CN Terrassa disputaran a domicili els seus darrers partits de l’any a la Divisió d’Honor. Pel que fa a la categoria masculina, l’equip que prepara Dídac Cobacho visitarà a les 11 hores la piscina del CN Caballa Ciudad de Ceuta. Els terrassencs no haurien de tenir problemes per doblegar un rival que és novè amb vuit punts, al qual va batre amb comoditat per 18 gols a 8 en la primera jornada de lliga.

El CN Terrassa és quart amb 24 punts, a dos de distància del Sabadell i a quatre del Barcelona, que és segon. En partits avançats d’aquesta jornada, el Barceloneta va guanyar per 12 a 18 al CN Rubí, mentre que el CN Mataró va derrotar per 21 a 20 al Mediterrani.

El conjunt femení del CN Terrassa tancarà la primera volta també aquest dissabte a les 12 hores a la piscina del Pez Volador davant del cuer, un Canoe que no ha guanyat encara cap partit. Les de Jordi Millán, que han guanyat vuit dels seus deu partits, són terceres amb 24 punts.