La 15a Runneada de Terrassa tancarà l’any esportiu el 31 de desembre

Acomiadar l’any corrent és una de les grans tradicions esportives de les festes nadalenques. A Terrassa, un grup d’amics del Nenazas Running Club van instaurar la tradició de sortir a córrer el darrer dia de l’any. Ho feien (i ho segueixen fent) sense cap esperit competitiu. I el que és més important per a ells: sense pagar.

Continuen fent palès el seu desacord amb les curses, també les de Sant Silvestre, que mantenen viu el seu afany recaptatori. Ells estan als antípodes d’aquesta idea. La Runneada, que dimarts dia 31 a les 18 hores sortirà des de la plaça de Can Roca, continua sent una prova popular, gratuïta i oberta a tothom, que té com a gran i únic objectiu passar-s’ho bé, acomiadar l’any i felicitar les festes als companys i amics.

El so d’un petard donarà el tret de la sortida a la plaça de Can Roca. Es baixarà per l’avinguda de l’Abat Marcet fins al carrer de Salmerón. A la Casa Baumann hi haurà la primera parada per reagrupar-se. La segona serà al Raval, davant del Mercat, on es farà la foto de grup. La tercera, a la confluència de l’avinguda de Josep Tarradellas i l’avinguda de l’Abat Marcet. Els 200 metres finals pel carrer dels Voluntaris Olímpics es podran fer a l’esprint. L’arribada està prevista cap a les 18.40 a la plaça de Can Roca, on s’instal·larà un “photocall” i se servirà l’habitual refrigeri.

La prova s’ha presentat aquest divendres a l’Ajuntament amb la presència del regidor d’Esports, Alberto Muñoz; el representant del Nenazas Running Club i “alma mater” de la Runneada, Emilio Sánchez; i el president de l’Associació de Veïns de Poble Nou Zona Esportiva “La Sosi”, Cesáreo Avellaneda. Aquestes dues entitats són les organitzadores de la Runneada de Cap d’Any.

Si l’any passat es va superar per poc la xifra dels mil participants, les previsions per a aquesta quinzena edició són arribar als 1.200. Lluny queden els poc més de 100 participants de les primeres edicions i també els 700 de les dues edicions anteriors a la pandèmia.

Una cursa que ja té 15 anys d’història

La Runneada de Cap d’Any de Terrassa es va celebrar per primera vegada el 31 de desembre del 2008. Des de llavors, s’ha celebrat cada any menys el 2020 i el 2021, per la pandèmia. El 2013 va esdevenir una cita esportiva reglada.