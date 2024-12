La inscripció de Dani Olmo, denegada

El magistrat del jutjat mercantil número 10 de Barcelona va denegar ahir les cautelars que demanava el FC Barcelona perquè el davanter terrassenc Dani Olmo pugui ser inscrit a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) i d’aquesta manera segueixi jugant a l’equip blaugrana a partir de l’1 de gener del 2025. El club confiava que li concedissin les cautelars i el futbolista pogués continuar formant part de les alineacions de Hansi Flick. En la mateixa situació es troba Pau Víctor.

Des del moment del seu fitxatge, el 9 d’agost, el club no va poder inscriure Dani Olmo en no complir el “fair-play” financer de la Lliga. Ha pogut jugar durant aquests cinc primers mesos gràcies a la lesió de llarg recorregut del central Andreas Christensen.

El president Joan Laporta va avançar que s’exploraria la via judicial per desencallar la situació. Des del club es creia que el jutge avalaria aquesta via per a la inscripció, però les coses s’han complicat de manera inesperada.

De fet, el mateix magistrat va permetre la inscripció de Gavi l’any passat. Sembla ser, però, que el fet diferencial és la pressió que ha exercit la LFP, que ha estat més contundent, fonamentalment per la pressió que han exercit tres dels seus clubs afiliats, l’Atlético de Madrid, el Sevilla i l’Athletic Club.

Data límit: 31 de gener

El Barça treballa a contrarellotge per inscriure el futbolista de Terrassa. Dilluns vinent es coneixerà la resolució del segon recurs que va interposar el club, davant del jutjat de Primera Instància.

La data límit per a la inscripció del futbolista és el divendres dia 31 de gener del 2025, que és quan es produeix el tancament del mercat. Si Olmo no és inscrit aquest dia, no podrà jugar amb el Barça el que resta de temporada.

És aquest un escenari que ni el club ni l’entorn del jugador contemplen. En tot cas, el seu contracte inclou una clàusula que li permetria abandonar el Barça sense penalització en cas de no ser inscrit. Dani Olmo va signar per sis temporades, fins al juny del 2030. Té una clàusula de rescissió de 500 milions d’euros.

Olmo ha aprofitat les vacances de Nadal per viatjar als Estats Units. Els Milwaukee Bucks de l’NBA l’han convidat a conèixer el seu ídol, el base Damian Lillard, amb qui comparteix la popular celebració d’apuntar-se cap al canell assenyalant l’hora.