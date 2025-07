VÍDEO | Cauen 33 mm d'aigua a Terrassa durant l'episodi de pluges intenses

Terrassa està en situació d'emergència per les fortes pluges que han caigut la tarda de dissabte. Així ho ha fet saber l'Ajuntament de la ciutat en un comunicat, on expliquen que l'alcalde, Jordi Ballart, ha convocat el Comitè Municipal d'Emergències i ha elevat el grau d'avís d'alerta a emergència. En total, han caigut més de 33 mm d'aigua a la ciutat. Aquestes són les imatges que alguns usuaris ens han fet arribar durant els aiguats.

D'avant aquesta situació, el consistori ha tancat les piscines municiplas, la deixalleria de Can Casanovas i els parcs de Sant Jordi i Desinfecció. També s'ha notificat a les associacions veïnals que suspenguin tots els actes de les festes majors de barris que hi hagués previstos i s'han dut a terme revisions i actuacions sobre els embornals.

Segons informen els Bombers de la Generalitat, a la ciutat no hi ha hagut afectacions remarcables. En una hora, entre les 14:30 i les 15:30, s'han enregistrat 11 avisos a emergències. Entre aquestes incidències hi ha la caiguda d'arbres als carrers Joan Coromines, Volta i Mossèn Josep Pons, la caiguda de part d'una teulada d'una nau industrial a Josep Trueta, un altre sostre malmès al carrer Major i el despenjament d'una persiana al Raval de Montserrat, que ha hagut de ser enretirat pels Bombers.

Un arbre ha caigut entre al carrer Volta a causa del temps violent

@Basuraptor

De fet, a Terrassa han sonat les alarmes als mòvils pel sistema Es-Alert, que permet a Protecció Civil emetre massivament alertes als dispositius que siguin dins una àrea territorial concreta. Tot i això, molts usuaris han manifestat a xarxes socials que ells no havien rebut l'avís tot i tenir el mòvil configurat de manera correcta.

Missatge Es-Alert enviat per Protecció Civil

Les dades de l'estació meteorolègica automàtica de Terrassa mostren que, entre les 14:00 i les 14:30 d'aquest dissabte han caigut més de 20 mm de pluja. En tota la tarda i fins el moment de publicació d'aquest article, hi ha un acumulat total de 33 mm de precipitacions a la ciutat, segons el Meteocat. D'aquesta manera estava el carrer Dibuixant Avellaneda durant els aiguats.

Tot i això, Terrassa i gran part de Catalunya romandran en alerta vermella màxima fins les 20 del vespre, quan l'alerta es rebaixarà a groga al Vallès Occidental. Totes les institucions demanen als ciutadans precaució i recomanen evitar tot desplaçament que no sigui necessari, evitar les lleres de rius, rambles i rieres i no baixar a soterranis en cas d'inundació.

Serveis cancelats per seguretat

Durant la tempesta, Rodalies de Catalunya ha suspès l'activitat ferroviària a tot el territori català, deixant això sí els vestíbuls de les estacions com un refugi temporal per als usuaris que necessitessin aixopluc. Per altra banda, el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) també ha tancat el seu Centre d'Atenció Continuada de Terrassa Nord. Totes dues entitats han alegat qüestions de seguretat per fer la passa.