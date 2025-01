El Terrassa FC torna als entrenaments

Després de gaudir de les pertinents vacances per l’aturada de la competició, la plantilla del Terrassa FC s’incorpora aquest dijous a la feina, a partir de les 16.30 hores. Divendres, els de Víctor Bravo tornaran a exercitar-se a la mateixa hora i dissabte ho faran al matí, a partir de les 10.30 hores.

A causa de la celebració dels habituals campus de Nadal per al futbol base a l’Estadi Olímpic, els dos primers entrenaments de la plantilla terrassista seran a la tarda. A més, divendres al matí, els jugadors faran la visita de cada any als centres hospitalaris de la ciutat, MútuaTerrassa i Hospital de Terrassa per portar joguines i altres detalls als infants que estan ingressats aquests dies.

Diumenge dia 5 de gener i el dia de Reis, els jugadors tindran dos dies de descans i, el dimarts dia 7 de gener, es reprendrà l’activitat amb una nova sessió d’entrenament per tal d’anar preparant l’encontre de la primera jornada de la segona volta, previst per al dissabte dia 11, a les 12 hores, contra l’Elche Ilicitano, en el Municipal Altabix – Diego Quiles.

Quant a la configuració de la plantilla, podrien haver-hi algunes novetats de cara a la segona volta. Els responsables esportius treballen per reforçar l’equip i un defensa central i un atacant, preferentment de banda, serien les prioritats. Això, en cas de cristal·litzar les negociacions que s’estan duent a terme amb jugadors de fora, comportaria algunes baixes de jugadors que estan participant amb menys assiduïtat.

Junta d’accionistes

D’altra banda, el club va celebrar la junta general ordinària i extraordinària convocada pel consell d’administració, en la qual es van aprovar els comptes de l’exercici de 2024 i les pèrdues del 2023, que van pujar fins als 858.102,11 euros. Tots els punts van ser aprovats per unanimitat dels presents i representats que sumaven el 94,71% de les accions de la companyia.

Els acords que es van certificar en aquesta junta van ser, primer, l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici tancat el 30 de juny de 2024, integrats pel balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria. El segon acord aprovava la distribució de les pèrdues hagudes de conformitat amb la proposta de l’òrgan d’administració. El tercer punt aprovat va ser la gestió social duta a terme pel consell d’administració fins al dia 30 de juny de 2024.

