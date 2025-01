El CN Terrassa supera el període d’adaptació

L’ascens a Primera Catalana del CN Terrassa va suposar una fita històrica per a la secció de futbol d’aquesta entitat. El conjunt que prepara el tècnic Vicenç Díaz estrenava una categoria que no havia assolit mai i ja ha afrontat tretze partits de lliga que li han servit per adaptar-se a una competició molt més complicada i competitiva del que pugui semblar, d’ençà que es va constituir la Lliga Elit, que està per sobre. Tot i que l’equip ha acabat l’any amb una sèrie de cinc partits sense vèncer, l’entrenador està molt satisfet amb tot el que està oferint la seva plantilla.

“La sensació de joc és molt bona. Hem pogut guanyar qualsevol partit, hem generat més que el contrari, hem tingut més la pilota i amb més intenció que el contrari, que això era la nostra intenció a aquesta categoria”, comenta Díaz. A dues jornades per a la conclusió de la primera volta, el CN Terrassa ocupa l’onzena posició amb 12 punts, gràcies a un balanç de tres victòries, tres empats i set derrotes. La lliga és de setze equips.

Díaz recorda que la Primera Catalana és una categoria en la qual “qualsevol equip té dos o tres jugadors que marquen la diferència i, amb poca cosa ens ha fet gols”. Equips històrics i que han assaborit categories superiors, com Júpiter o Martinenc, encapçalen la classificació i n’hi ha molts altres, com Balaguer o Sants, que també han estat a categories més altes no fa tant.

“Hi ha més salt de Segona Catalana a Primera que no de Tercera a Segona, i hi ha més equips històrics i molt nivell, tant de jugadors com també d’entrenadors”, apunta el tècnic del conjunt egarenc, que recorda, així mateix, que els pressupostos són més alts i “nosaltres, amb la gent jove que tenim, plantem cara qualsevol”.

Díaz també ressalta el fet que, dels equips de la part baixa, són el que encaixa menys gols, amb dotze gols en contra en tretze encontres. “Cap equip ens ha golejat”, detalla l’entrenador del CN Terrassa, que no ha perdut cap partit per més de dos gols i, tot i ser un debutant a la Primera Catalana, només ha encaixat tres gols en una oportunitat, en el camp del líder, el Martinenc, que es va imposar per 3 a 1.

L’objectiu és clarament la permanència i Díaz té molt clar que tot no es decidirà fins a la conclusió de la competició. “Hi ha molt poca diferència de punts i fins al final no ho sabrem, perquè hi ha molta igualtat”, afirma. “A la segona volta farem molts més punts i crec que aconseguirem l’objectiu, que és salvar-nos”.

De la casa

Elogia que la seva plantilla, de 25 jugadors, en té quinze formats “al futbol base de la casa” i ho considera molt important. La idea, comenta Díaz, és “continuar amb aquesta idea, tant de model de joc com de club” i demana a la nova junta directiva de l’entitat, que encapçala Jesús Cortés, que “ens ajudi, perquè ho necessitem”, tant pel que fa a infraestructures com a millora de les condicions dels entrenadors del futbol base. “És primordial per al primer equip, perquè nosaltres no paguem a cap jugador. Són els que tenim a la base i això és un treball d’anys”, subratlla.