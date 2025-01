L’àrbitre suspèn el partit San Cristóbal-Hospitalet

Víctor Moreno Martínez, àrbitre del partit San Cristóbal-l’Hospitalet, ha decidit suspendre’l en el minut 59 després que un espectador, vinculat amb l’equip visitant, llencés una llauna de beguda a un dels seus assistents, que, afortunadament, no l’ha tocat. El resultat de l’encontre era d’1 a 0 per al conjunt parroquial i, en principi, semblava que l’àrbitre de la delegació del Baix Llobregat havia ordenat una aturada momentània, per continuar amb el matx posteriorment. Finalment, però, el partit no s’ha reprès.

El San Cristóbal ha sigut millor en el còmput global dels minuts que s’han pogut disputar, sobretot en una de les seves millors primeres meitats a casa de la temporada. Els de Cristian García han sortit molt seriosos i ordenats i no han deixat fer al conjunt riberenc.

La primera opció dels locals ha sigut en el minut 11 quan, en un córner, Mario Cantí ha servit per a Abde. El xut del davanter l’ha refusat el porter visitant amb el peu. Dos minuts més tard, els parroquials han fabricat la seva millor ocasió, en una centrada de Peke a Marc Río que el davanter, amb tot per marcar, ha intentat un xut creuat que ha sortit fora.

Després d’un altre intent de Marc Río, que ha tornat a sortir a fora, el San Cristóbal s’ha avançat en el marcador. Era el minut 22 quan, en un fora de banda, de Joan Cervós, Mario Cantí ha tocat de primeres cap a Abde que ha engaltat un portentós xut que ha superat al porter del conjunt visitant.

Amb el resultat en contra, l’L’Hospitalet ha reaccionat, si bé, fins al descans, només ha creat una mica de perill amb internades de Víctor Álvarez pel cantó esquerre del seu atac, però sense encert. Amb avantatge favorable als de Cristian García, s’ha arribat al final del primer temps.

A la represa, els riberencs han sortit amb més força i han dominat el joc davant d’un San Cristóbal més defensiu i que buscava sorprendre en el contraatac. Sense arribades clares per part de cap dels dos equips, el matx ha acabat amb la suspensió definitiva per l’incident mencionat. Ara tot queda pendent de la resolució del Comitè de Competició.

El comiat de Yeray

Aquest final de l’encontre ha aigualit una mica el comiat del centrecampista Yeray Sabariego, que ja havia anunciat que, després d’aquest compromís del seu equip, penjaria les botes definitivament. Familiars, amics i els jugadors del conjunt parroquial li han fet un emotiu homenatge sobre la gespa del municipal de Ca n’Anglada a la conclusió del partit, després de la seva suspensió. Aquesta era la tercera campanya del jugador en el San Cristóbal.

Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Héctor Parrado, Marco, Ricki, Joan Cervós, Marx Llovera, Carlos Olmo, Abde, Peke, Mario Cantí i Marc Río.