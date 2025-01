El San Cristóbal rep el Mollerussa a casa

Comença la segona volta per a un San Cristóbal que torna a jugar en el municipal de Ca n’Anglada després de rebre l’Hospitalet diumenge passat, en un encontre que es va suspendre pel llançament d’una llauna de beguda contra un dels assistents i que ha suposat una multa de 200 euros per al club parroquial. El rival de diumenge serà el Mollerussa, desè a la classificació, amb vint punts, però que encadena tres derrotes consecutives. El matx s’iniciarà a les 12 hores.

Per a aquest compromís, el tècnic Cristian García no podrà comptar amb Eric Ruiz i Jordi Ranera, que encara no estan recuperats del tot de les seves respectives lesions. “És un rival de la nostra lliga”, va manifestar l’entrenador del San Cristóbal, que va avisar que els lleidatans, a les seves files, tenen a Jofre Graells que, amb dotze gols, és el màxim golejador del grup. “No ens podem refiar de la seva dinàmica negativa ni de la seva situació extraesportiva. Serà molt difícil guanyar”.

Yeray Sabariego, que es va acomiadar del futbol la setmana passada, al partit de lliga contra el CE l’Hospitalet serà un dels convidats a la llotja del municipal de Ca n’Anglada, per veure el partit de lliga. El centrecampista, a més, farà la sacada d’honor del partit i rebrà uns obsequis per part del club.